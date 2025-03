Romeh arremete contra Lupillo Rivera y confiesa que sus fans han amenazado a su familia

Rodrigo Romeh (35 años) nos dio su opinión sobre el juego que ha dado Lupillo Rivera (53) en ‘La casa de los famosos All-stars’. Recordemos que ambos estuvieron en la cuarta temporada del reality de Telemundo y protagonizaron una serie de discusiones y enfrentamientos.

El modelo tachó de manipulador y ‘mitómano’ al cantante.

“No sé por qué tanta pleitesía con Lupillo. Ya sabemos cómo juega. No creo que la producción lo proteja. Más bien él manipula a los demás y todos se la han creído. Hay mucho protagonismo de su parte”. Romeh

“Es demasiado egocéntrico. Si lo halagas y le llenas el ego, ¡lo tienes en tu mano! Justamente era lo que yo hacía con él. Le daba ideas para decirle al grupo, él las ejecutaba y se ganaba la estrellita”. Romeh

Romeh revela que ha recibido mensajes de odio de los fanáticos de Lupillo Rivera / Captura de pantalla

Romeh responde si Lupillo Rivera lo demandó

“Con respecto a la demanda que mencionó que me pondría (por difamación), nunca la metió, porque al final no procede. Me asesoré con abogados. El señor es un viejo lobo de mar. Maneja mucho la intimidación y, si te dejas, valiste.Hace berrinche, se pelea con las mujeres y si no le hacen caso se pone como niño. Por eso le gané”. Romeh

“Lupillo distorsiona la realidad. Él dijo que en la temporada pasada durmió en el piso por 4 semanas y luego se ganó la moneda. ¡Todo eso es falso! Yo fui el que hice eso. Él es mitómano. Cree que es el gran estratega y no es así. No acepta que él quedó en tercer lugar en la temporada que estuvimos juntos”.

“También me llegaron rumores de que él puso cláusulas en su contrato para que yo no pudiera entrar a ‘LCDLF All-stars’. De hecho, nadie de ‘Tierra’ pudo. Creo que nos tiene miedo. Estoy seguro de que puso esa cláusula por mí”.

“Aquí hay un detalle: Lupillo no entendió que también el juego se hace desde afuera. Hay grupos de fans de votaciones. Son los mismos que siempre han votado. Pido unión. Es decir, le doy liderazgo a esas votaciones para sacar a Lupillo”.

“Él me puso una traba y no contaba con mi astucia (ríe). Esto es un ajuste de cuentas. No he tenido respeto por parte de él desde hace un año.

Si quiere jugar bajo estrategias, así se hará. Obviamente esa masa de votos se tendrá que repartir con los demás que estén en la placa con él. No será fácil, porque tiene a su propio público, pero tampoco imposible”.

Romeh culpa a Lupillo de incitar el odio a él y a su familia

Le preguntamos si el intérprete lo ha amenazado. Romeh nos confesó:

“Desde hace un año he recibido mensajes de odio. Lupillo se maneja como pandillero. Se ha encargado de provocar el odio hacia mí y, como consecuencia, ha generado que sus fans amenacen de muerte a mis hermanos. Lo ha hecho con infinidad de personas de esta temporada y de la pasada”. Romeh

“Quiere amedrentar, pero como dicen por ahí: ‘Perro que ladra no muerde’. No me consta que él orqueste esos mensajes de odio, pero sí los provoca. Sé que tiene rencor, envidia y obsesión conmigo porque no supera que le haya ganado”, finalizó.

¿Quién es Rodrigo Romeh?

Es 7 veces campeón mundial de fitness. También influencer, modelo, filósofo, instructor deportivo y empresario.

En 2021 participó en ‘Exatlón’, Estados Unidos.

En 2024 lo vimos en ‘La casa de los famosos de Telemundo’, en su cuarta temporada.

Cuenta con 5.9 millones de seguidores en Facebook, 2.3 millones en Instagram y 2.8 millones en TikTok.

