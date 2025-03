Ex de Lupillo Rivera estrena romance con vocalista de mariachi, aseguran es amigo de Lupillo

Mientras Lupillo Rivera se encuentra coqueteando con Erubey en ‘La casa de los famosos All-stars’, su exnovia Giselle Soto, a quien se señaló de haberlo engañado.

Recordemos que Lupillo y Giselle estuvieron juntos por tres años hasta que, en mayo del 2023, la pareja el final de su noviazgo en medio de especulaciones acerca de que el motivo de la ruptura había sido una infidelidad por parte de ella. El cantante reveló que en efectó así fue.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”, compartió a ‘La casa de los famosos 4’ de Telemundo y agregó que tras confrontarla ella confesó su infidelidad, pero él ya no quiso seguir la relación.

Así fue la supuesta infidelidad a Lupillo

Según informó ‘Chisme no like’ y cuentas de X e Instagram como Chamonic, la joven influencer, le habría sido infiel al cantante con el boxeador Fernando Vargas Jr, donde supuestamente fueron vistos en Las Vegas.

Este hecho aparentemente desencadenó la reacción de Lupillo Rivera, quien aseguran tomó la decisión de correrla de su hogar al enterarse de la situación.

Exnovia de Lupillo Rivera estrena romance

Giselle cumplió 30 años y compartió en redes el momento en el cual es celebrada por su familia y por su nuevo galán, quien le entrega un enorme ramo de rosas rojas, mientras ella le da un beso en la boca.

La cuenta de farándula y espectáculos, Chamonic compartió en su cuenta de Instagram que la joven si tiene un nuevo romance con Jorge, vocalista de Mariachi ‘Los Reyes’, quien asegura está casado y es amigo de Lupillo Rivera.

“Giselle la ex de Lupillo Rivera estrena nuevo Galán y se trata de Jorge el dueño y vocalista del mariachi ‘Los reyes’, hasta donde yo sé El es un hombre aún casado tiene 2 niños y era o es muy amigo de Lupillo incluso este mariachi es quien lo acompaña en varias de sus presentaciones y lo están apoyando actualmente en el reality “la casa de los famosos. Cabe mencionar que Giselle y Jorge están de viaje romántico en Los Cabos .

“Wow pues ahora sí que nadie sabe para quien trabaja …, será que Lupillo sabía del interés sentimental de Jorge por Giselle su ex ??? cuando salga deberían preguntarle”, escribió Chamonic.

Cabe señalar que aunque a Lupillo no se la conocido una nueva relación mostró interés por Ariadna en ‘La casa de los famosos 4' y ahora por Erubey.

