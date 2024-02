Lupillo Rivera confirma infidelidad de su ex: “La vieron con otro”

Recordemos que Lupillo y Giselle estuvieron juntos por tres años hasta que, en mayo del año pasado, anunciaron el final de su noviazgo en medio de especulaciones acerca de que el motivo de la ruptura había sido una infidelidad por parte de ella.

Aunque nunca se mencionó el nombre de la persona involucrada, el programa ‘Chisme no like’ aseguró que se trataba del boxeador Fernando Vargas, con quien le habría sido infiel a Lupillo en un viaje a Las Vegas.

Tras enterarse de la infidelidad, aseguran que Lupillo Rivera pidió a Soto que se mudara. Más tarde, una amiga de Soto confirmó la traición. A pesar de confrontar a Soto, ella negó todo hasta que la verdad salió a la luz en los medios.

En días pasados,trascendio que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto podrían haber terminado, luego de que el cantante la dejara de seguir en Instagram. / Facebook: Lupillo Rivera/@fernandovargas_jr

Lupillo Rivera revela cómo fue que se enteró de la infidelidad de su ex

Lupillo Rivera rompió el silencio sobre esta ruptura y confirmó la infidelidad de su exnovia, y aunque no dio nombres, todo apunta a Giselle Soto.

“Ya traíamos problemas. No le di la atención que quería. Se fue a pasear a Las Vegas y la vieron con otro. Yo no sabía nada, pero ya después le dije: ‘No quiero problemas. Quiero que te vayas’, y a los tres días una amiga de ella me dijo: ‘Entonces, te diste cuenta de lo de Las Vegas’ y soltó la sopa la morra”. Lupillo Rivera

“Me contó que ella me había sido infiel allá y todo el p3d0, pero ya no me importaba porque finalmente ya la había cortado, pero si estuvo mal”.

Así fue la supuesta infidelidad a Lupillo

Según informó ‘Chisme no like’ y cuentas de X e Instagram como Chamonic, la empresaria, de 28 años, le habría sido infiel al cantante, de 51, con el boxeador Fernando Vargas Jr, donde supuestamente fueron vistos en Las Vegas.

Este hecho aparentemente desencadenó la reacción de Lupillo Rivera, quien aseguran tomó la decisión de correrla de su hogar al enterarse de la situación. Además, se observa que la expareja ya no se sigue en redes sociales, lo cual resulta llamativo y alimenta los rumores de una posible separación.

Él es Fernando Vargas, el boxeador con quien supuestamente Giselle le habría sido infiel a Lupillo / Instagram: @fernandovargas_jr

