Chiquis Rivera reacciona a las acusaciones de su presunta participación en la muerte de su mamá, Jenni Rivera

Hace algunos días, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Juan Rivera le enseñó un correo que supuestamente le mandó su hermana Jenni, poco antes de fallecer. En dicho mail, la llamada ‘Diva de la banda’, presuntamente, expresaba su miedo a que su hija, Chiquis, la mandara a asesinar.

A palabras del famoso periodista, Juan le comentó que, si su sobrina continuaba el proceso legal que interpuso en contra de su abuelo, Don Pedro Rivera, mostraría las supuestas “pruebas” que la podrían implicar en el deceso de la intérprete de Contrabando.

“Dice Juan ‘mando un ultimátum a Chiquis Rivera’, que si sigue en esto, él va a presentar unos correos electrónicos que Jenni Rivera le mandó a él, que yo ya vi y la verdad si están bien comprometedores en contra de Chiquis Rivera. Yo ni siquiera me atrevo a decir su contenido porque esto podría ser un asunto bien complicado para Chiquis”. Gustavo Adolfo Infante

Recordemos que, hace algunos meses, Chiquis y sus hermanos interpusieron una demanda en contra de la disquera de su abuelo por “explotar el nombre, la imagen y semejanza de su madre por una suma de decenas de millones de dólares”.

Según la querella, los demandantes exigieron en “repetidas ocasiones” que dejarán de usar “indebidamente” el legado de la cantante y “actúen según los términos de los acuerdos celebrados por Jenni durante la primera parte de su carrera”.

Si bien las autoridades desestimaron la demanda en diciembre del año pasado, hace poco los hermanos Rivera consiguieron que un juez encontrara elementos para iniciar una batalla en los tribunales.

La hija de ‘La Diva de la Banda’ y sus hermanos empezaron una demanda contra Don Pedro Rivera / Instagram: @chiquis

Chiquis Rivera responde a los señalamientos

Tras las fuertes acusaciones que habría hecho Juan Rivera, la intérprete de Abeja reina usó sus redes sociales para manifestar su molestia ante esta situación. Según la joven cantante, los señalamientos la ponen “triste”, pero no le “sorprenden”.

“Esta mañana, escuché y vi algo muy fuerte. Desafortunadamente, ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘¿cómo se les ocurre querer decir algo así?’ con esas cosas no se juega”, expresó.

Además de reiterar que hay ciertos temas con los que “no se juega”, sostuvo que Dios se “encargara” de hacer justicia y callar las “ridiculeces” de ciertas personas.

“Nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente culey. Dios se va a encargar y también las cortes. La justicia viene”. Chiquis Rivera

¿Cómo murió Jenni Rivera?

El 9 de diciembre del 2012, Jenny Rivera y otros seis acompañantes abordaron una avioneta en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, después de quela cantante dio un concierto en dicha ciudad. La famosa iba en dirección a la Ciudad de México pues tenía que grabar La voz México, programa en el que era coach.

Desafortunadamente, la aeronave se cayó en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, México. El terrible accidente causó la muerte instantánea de la famosa y sus acompañantes. El caso fue cerrado dos años después, luego de que las autoridades anunciaran que no se podía determinar la causa exacta del accidente.

Poco antes de lo ocurrido, se dijo que Jenni y Chiquis se habían distanciado por culpa de un hombre. Supuestamente, la primogénita de ‘la Diva de la banda’ se involucró sentimentalmente con Esteban Loaiza Veyna, quien era pareja de Jenni, por lo que la artista decidió cortar la comunicación con su hija.

