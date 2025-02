LCDLF All-stars: Lupillo Rivera revela la verdadera razón por la que Salvador Zerboni fue eliminado

Los habitantes de ‘La casa de los famosos All-stars’ siguen conmocionados por la inesperada eliminación de Salvador Zerboni. Muchos creían que, al haber participado en la segunda temporada del reality, el actor sería uno de los salvados en la primera semana.

En redes sociales, mucha gente se ha quejado de esta situación. Incluso, han llegado a acusar a la producción de “manipular las votaciones” para sacarlo del show.

Uno de los más afectados por la eliminación de Zerboni fue Lupillo Rivera. Aunque su convivencia fue corta, ambos se hicieron buenos amigos y hasta comenzaron a armar estrategias en contra de Alfredo Adame.

¿Por qué Salvador Zerboni fue el primer eliminado de ‘La casa de los famosos All-Stars’?

Durante una conversación con sus compañeros, Lupillo Rivera admitió seguir muy triste por la salida de Salvador Zerboni, ya que no solo lo consideraba como un gran amigo, sino también un gran aliado.

No obstante, y lejos de lo que se dice en redes sociales, no cree que su expulsión haya sido un plan de la producción. El cantante piensa que todo se debió a que su ahora excompañero tenía mucha confianza en sí mismo y no se enfocó en ganarse al público nuevamente.

Lupillo Rivera “Adame, Aleska, Lupillo Rivera y Paulo acaban de salir de ‘La casa de los famosos’ hace algunos meses. Estos tipos están activados al 100. Zerboni, hace dos años que salió de aquí. Entonces, te confías y crees que vas bien, pero no. Tienes que reactivar. Por eso su salida”

Incluso, aseguró que Alfredo tuvo más apoyo en las primeras nominaciones debido a que sí se estaba esforzando en crear polémica y darle a la audiencia “lo que quiere”.

¿Cuál será la estrategia de Lupillo Rivera en ‘La casa de los famosos All-stars’?

El hermano de la fallecida Jenni Rivera sostuvo que, “si se ponía listo”, podría “sacar a otros participantes rápidamente”, ya que, según él, todavía cuenta con el cariño que obtuvo durante su estancia en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

“Si yo me pongo listo, hay otros que salen rápidamente. Es la lógica. Esto es peligroso. Yo solamente te digo”, indicó.

Para finalizar con el tema, le mencionó a sus compañeros que los nuevos habitantes podrían dar muchas sorpresas, pues, pese a que es su primera vez en el reality, están dando mucho de qué hablar.

¿Cómo reaccionaron los fans ante la teoría de Lupillo Rivera?

Por supuesto, las declaraciones del artista no pasaron desapercibidas en redes sociales y causaron muchas opiniones divididas. Si bien algunos le dieron la razón, otros consideran que su “lógica tiene fallos” y lo acusaron de creerse “el mejor”.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Mentiras no dijo. Se confiaron y dieron por hecho que no iba a salir”

“Como siempre, creyéndose el mejor”

“Me encanta cómo los demás se tragan sus palabras”

“Si le dan alas a este hombre,...”

“Aunque me caiga mal, debo admitir que tiene un punto”

“Cree tener la verdad en todo”

“Odioso como siempre”

“Zerboni salió por ser un egocéntrico”

Cabe destacar que, en su momento, se dijo que Salvador Zerboni necesitaría ayuda psicológica para superar su salida del show, ya que, probablemente, habría sido un golpe muy duro para su autoestima.

