Aleska: Rodrigo Romeh reacciona al arresto de la venezolana: “Las consecuencias de lo que haces llega”

El arresto de Aleska Génesis causó conmoción en toda la industria del espectáculo. Este lunes, luego de que fuera eliminada de ‘La casa de los famosos All-stars’, la Fiscalía de la Ciudad de México la detuvo por el delito de presunto robo de relojes de alta gama y dinero.

Las imágenes de Aleska con las autoridades se volvieron virales en las redes sociales. Aunque la mayoría de los usuarios celebró su eliminación de ‘La casa’, se dijeron en shock por su aprehensión la noche del lunes 10 marzo.

Ahora, diversas personalidades no tardaron en reaccionar a esta lamentable situación, tal como lo hizo Rodrigo Romeh, exparticipante y rival de Génesis en ‘La casa de los famosos’.

Carlos Jiménez revela detalles sobre Aleska / X

¿Qué dijo Rodrigo Romeh del arresto de Aleska?

Luego de que Carlos Jiménez, C4 y Javier Ceriani publicaran las primeras imágenes de Aleska detenida. Rodrigo Romeh hizo un live en redes sociales en el que dio sus primeras impresiones con respecto a esta desafortunada situación.

El exintegrante del cuarto ‘Tierra’ en la temporada pasada de La casa de los famosos puntualizó que estaba en shock por lo sucedido. Sin embargo, subrayó que serían las consecuencias de sus actos y mencionó que las autoridades mexicanas serán las encargadas de dar resolución a este caso.

“Los frutos de las consecuencias de lo que haces llegan de golpe… Ahí yo no sé lo que pasó. La justicia es justicia y punto y se acabó”, dijo Romeh.

Así lo dijo Rodrigo:

Rodrigo Romeh pide que paren las burlas a Aleka tras su detención

Luego de sus primera reacción, Rodrigo Romeh publicó un par de historias en su cuenta de Instagram, en las que mencionó no está de acuerdo con las burlas que ha recibido Aleska, quinta eliminada de ‘La casa de los famosos All-stars’.

Aunque el fisicoculturista mencionó que no existe una buena relación con Aleska desde su participación en ‘La casa’, incluso, pidió que no votaran por ella en la gala de eliminación pasada. Aseguró que no le desea nada malo a nadie. Específicamente, tener pleitos con la ley.

Aleska durmió en el penal de Santa Martha Acatitla / IG: @aleskagenesis

“Una cosa es el reality y que no estemos de acuerdo con las actitudes de ciertas personas, y algo muy diferente es mofarse, reírse o gozar la desgracia ajena, creo que eso no debe existir. Yo no lo deseo el mal a nadie, al contrario, le deseo el bien a todos… No hay que cortar leña del árbol caído”, mencionó Rodrigo Romeh.

Rodrigo no ha sido el único integrante de ‘La casa’ en reaccionar al arresto de Aleska, Clovis Nienow, su ex, también se dijo muy triste por esta lamentable situación.

Así lo dijo Rodrigo Romeh: