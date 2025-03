La casa de los famosos All-star: Manelyk y Aleska se dan con todo, ¡hasta Karime sale involucrada!

La tensión sube de nivel en ‘La casa de los famosos All-stars’. A poco de darse a conocer al quinto eliminado de la competencia, Manelyk González y Aleska Génesis protagonizar una intensa pelea, en la que hasta Karime Pinter se hizo presente.

La polémica comenzó a gestarse después de que Mane confrontara a la venezolana por sus acercamientos a Luca Onestini, quien era el interés romántico de Dania Méndez.

Tras varios días de indirectas y distanciamiento, todo explotó durante la más reciente gala de posicionamiento. La influencer mexicana no dudó en decirle a Génesis, quién es una de las nominadas de la semana, por qué ya no la quería ver más en el reality.

‘La casa de los famosos All-stars: ¿Cómo fue la pelea entre Aleska y Manelyk?

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ inició su discurso reclamándole a la modelo por los comentarios que hizo sobre ella, en los que básicamente la acusaba de “haber cambiado” tras ganar el líderazgo de la semana.

Manelyk González “Nunca pensé describir una persona con tantos adjetivos calificativos negativos como a ti. En la gala, comentaste que mi actitud cambió ahora que soy líder. No entiendo por qué, si yo siempre he estado con quien quiero y digo las cosas que pienso a la cara, no me espero, como tú, a una gala”

La creadora de contenido tachó a su compañera de “patética” y de “estar entre dos hombres para llamar la sacar un poquito de personalidad”, asegurando que es “mustia, hipócrita, falsa”.

En respuesta a esto, Aleska dejó ver que no le interesaban las palabras de la celebridad e invitándola a hacer la paces: “Perro que ladra, no muerde. Pareces una chihuahua, ladrando y ladrando. Es lo único que has hecho esta semana. Cada una brilla con luz propia. No necesitas esto para opacar, es más, te invito a que brillemos juntas”, indicó.

‘La casa de los famosos All-stars’ ¿Qué le dijo Manelyk a Aleska y qué dijeron de Karime Pindter?

Por si esto fuera poco, la venezolana aprovechó las cámaras para mandarle un saludo a Karime Pindter, quien, según ella, en su momento le advirtió que Mane no era una “buena persona”.

“Hablando de perras, perrísimas, le mando un saludo a Kari (Karime Pindter), perrísima, tu patrona” Aleska Génesis

Tal parece que las palabras de Aleska molestaron a Manelyk, pues esta no solo le recordó las serias acusaciones de robo que hubo en su contra hace un tiempo, también resaltó que Christian Estrada, supuestamente, la “cambió” por su hermana.

“Mira, ¿tú crees que a mí me interesa lo que me diga una persona que se hizo famosa por bruja, ratera y prepago? ¿No te acuerdas a qué vino Christian contigo? Vino una noche. Yo lo hago y no lo niego como tú, que eres una mustia. Eres tan poca cosa e insignificante que Christian terminó yendo con tu hermana”, manifestó.

Si bien Aleska intentó defenderse señalando que Mane había hecho cosas muy cuestionables en otros realities, esta última simplemente se alejó mientras gritaba: “En verdad, me das lástima”, expresó.

¿Karime Pindter sí le dio información a Aleska Génesis previo a ‘LCDLF All-stars’?

Días antes de este pleito, Aleska le comentó a sus compañeros de cuarto que, previo a entrar al show, Karime Pindter, presuntamente, le recomendó que se mantuviera alejada de Mane, ya que era sumamente conflictiva.

Ahora que salió este tema durante el posicionamiento, muchos se preguntaron si la exestrella de ‘La casa de los famosos México’ habló mal de quien fuera su ‘comadre’ hace algunos años.

Si bien Pindter no se ha pronunciado ante esta polémica, poco después del enfrentamiento con Aleska, Manelyk dejó ver que lo dicho por la venezolana, probablemente, haya sido una mentira para molestarla.

“No tiene nada que ver aquí, y lo digo con su nombre; Karime. Es que (Aleska) tiene tres neuronas”, apuntó.

Mane: “Karime mi ex comadre que no tiene nada que ver aquí y yo lo digo con su nombre KARIME”



¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Este 10 de marzo, se llevará a cabo la quinta gala de nominación en ‘La casa de los famosos All-stars’. Las celebridades que se encuentran en riesgo de dejar el show son:

Luca Onestini

Lupillo Rivera

Aleska Génesis

Caramelo

Paty Navidad

Cabe destacar que Uriel del Toro también se encontraba en la placa. No obstante, Dania Méndez, quien le robó la salvación a Manelyk, decidió sacarlo del peligro.

