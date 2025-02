LCDLF All-stars: Aleska Génesis revela el error que acabó su relación con Clovis

Tras derramar miel, La modelo venezolana Aleska Genesis y el actor mexicano Clovis Nienow anunciaron su ruptura hace unas semanas mediante un comunicado en sus redes sociales.

A tan solo unas semanas de comenzar la versión “All stars” del popular reality show de Telemundo, la pareja confirmó que tomaron la decisión de seguir caminos separados.

Aunque muchos seguidores especularon que la ruptura entre Aleska Génesis y Clovis era una estrategia debido a que ella forma parte de la nueva temporada de ‘All-stars’.

Aleska Genesis y Clovis Nienow anuncian su ruptura / Instagram

Clovis salió en defensa de Aleska tras ruptura

Clovis rompió su silencio, aclaró que no se trataba de una jugada pensada, sino que ambos tomaron esta decisión para el beneficio de sus carreras. Además, pidió a sus seguidores que no atacaran a la modelo venezolana en redes sociales.

Aleska reveló el error que afectó su relación con Clovis

Ahora, Aleska comparte su versión en ‘La casa de los famosos All-stars’. En esta primer semana del reality la venezolana habló con su paisana Julia Gama, sobre su relación y aclaró que su separación de Clovis no fue por falta de amor.

“No es falta de amor y él lo sabe”, expresó. “Yo sé lo mucho que él me ama y él sabe cómo yo lo amo. Los dos lo sabemos”, afirmó. Además, aseguró que aunque la relación terminó, aún se cuidan mutuamente: “Yo sé que el día de mañana a mí me pasa algo y él va a estar ahí y él me va a cuidar. Yo lo sé, así como yo estoy para él. No fue que terminamos porque nos hicimos algo… No, nos estamos cuidando, estamos cuidando no hacernos daño”, dijo Aleska.

Aleska reconoció que la decisión de mudarse juntos fue apresurada y que esto complicó las cosas.

Clovis rompe el silencio tras ruptura con Aleska y explica por que terminó su relación / Instagram:@clovisnienow

“Yo creo que es muy importante no saltarse los pasos de ser novios, ser novios es cortejar, vamos a salir, vamos a conocernos… Tú te pones a vivir de una vez con una persona y todos tenemos nuestras partes buenas y malas, nuestros demonios, entonces cuando empiezas a conocer eso al principio choca y no sabes cómo afrontarlo”. Aleska Génesis

La modelo también reflexionó sobre la importancia de tomarse el tiempo para conocerse antes de dar pasos tan grandes.

“Un matrimonio es un acuerdo. Tú eres así, yo soy así. Vamos a llegar a un punto medio. Vamos a llegar a acuerdos. Vamos a caminar juntos. Vamos a crecer juntos”. Aleska Génesis

Sin embargo, Aleska dejó claro que no estaba dispuesta a forzar una relación: “Yo no quiero controlarlo porque yo pudiera controlarlo y él se va a adaptar porque me ama, pero yo no quiero eso. Quizás en algún pasado yo hubiese actuado diferente, pero no, eso no es sostenible en el tiempo.”

¿Aleska revela si volvería con Clovis?

Respecto a si volvería con Clovis, Aleska no descartó por completo la idea. Al igual que él, expresó que si en el futuro ambos están preparados para un compromiso mayor, como vivir juntos o casarse, podrían intentar de nuevo.

“Tenemos que prepararnos porque él tiene que prepararse, por ejemplo, para casarse y yo también tengo que prepararme para ese momento. Los dos. Ya en algún futuro si es, es; si no es, no es”, concluyó.

Clovis estuvo en TVNotas en “El mitangrit con Horacio” y contó cómo estaba su romance con Aleska.

