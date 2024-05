Rodrigo Romeh de La casa de los famosos confiesa que es sapiosexual

Rodrigo Romeh, el segundo lugar de ‘La casa de los famosos’ ha acaparado las miradas no solo por la popularidad que le dio el reality, sino también por su reciente confesión.

El influencer fue invitado al pódcast de Alejandro Chabán en donde le cuestionaron sobre sus relaciones.

Si bien Romeh había confesado dentro del programa que en una ocasión tuvo una relación poliamorosa con dos mujeres y vivía con ellas en el mismo hogar, esta vez le preguntaron sobre las características que debe tener una persona para estar con él.

Romeh dice que es sapiosexual / Instagram: @alrojovivo

Ahí, Romeh contó que se considera “sapiosexual” y explicó: “Sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto o que le llega a llenar”.

Y agregó lo que cree que debe tener una personas para enamorarlo: “Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto. Entonces, si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja. Son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso”, indicó.

Recordemos que mientras en redes sociales existían rumores acerca de la orientación del influencer, adentro de La casa peleó por el amor de Ariadna Gutiérrez contra Lupillo Rivera.

Romeh fue uno de los galanes de la casa / Instagram

¿Cómo es ser ‘sapiosexual’?

La sapiosexualidad es un tipo de atracción enfocada en las cualidades intelectuales de los seres humanos. Así se define la atracción sexual por la inteligencia de una persona a otra aunque la RAE (Real Academia Española) aún no reconoce el término que busca dejar a un lado los estereotipos para centrarse en lo interno.

Algunas de las cualidades de la sapiosexualidad son: atracción por la inteligencia, atracción genuina, buscan pareja con altos niveles de inteligencia e ignoran la belleza física, edad o género.

Además de Romeh, Marco Antonio Regil es otro famoso que se ha declarado “sapiosexual”.

