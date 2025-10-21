Actriz de telenovelas confirma que su cáncer regresó en metástasis ¿Cuál es su estado de salud?

La actriz y conductora peruana Natalia Salas volvió a conmover a sus seguidores al compartir que el cáncer de mama que enfrentó hace tres años regresó en forma de metástasis.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la protagonista de “De vuelta al barrio” y “Al fondo hay sitio” contó que los médicos detectaron una lesión en una de sus vértebras, por lo que ya inició un nuevo tratamiento.

La artista, de 38 años, aprovechó el Día Internacional del Cáncer de Mama para hacer pública su situación y enviar un mensaje de conciencia a todas las mujeres.

“El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras” Natalia Salas

La actriz y conductora, que venció el cáncer de mama hace tres años, reveló con dolor que la enfermedad regresó en sus vértebras. / Redes sociales

Mira:Horacio Palencia revela las últimas palabras de su padre, quien de murió de cáncer

Actriz Natalia Salas anuncia que su cáncer ha vuelto

En el emotivo video, Natalia Salas relató cómo en cuestión de semanas pasó de sentirse bien a tener que enfrentar nuevamente un proceso médico complicado. “En el lapso de tres semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías, nuevo tratamiento antihormonal y programación de una cirugía para retirarme los ovarios y trompas”, contó.

La actriz también confesó que los resultados de sus exámenes no fueron los esperados: “Mis imágenes no salieron limpias”.

Aun así, agradeció haber detectado el problema a tiempo y poder tratarlo con rapidez. “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro y la familia que tengo”, expresó en su Instagram.

Checa: La actriz Anahí Allué se somete a difícil cirugía para poder vencer el cáncer: ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué tipo de cáncer tiene Natalia Salas?

Natalia Salas fue diagnosticada en 2022 con cáncer de mama, uno de los más comunes entre las mujeres. En su caso, el tumor fue tratado con éxito en aquel momento, pero recientemente se descubrió una metástasis ósea, es decir, que las células cancerígenas se trasladaron hasta una vértebra.

“Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no”, reconoció.

Actualmente se encuentra en tratamiento con radiocirugías y medicación antihormonal, además de un estricto seguimiento médico para evitar la propagación del cáncer.

¿Cómo enfrenta Natalia Salas el regreso del cáncer ahora como metástasis?

Aunque ha pausado temporalmente su carrera y está a punto de casarse, Natalia Salas mantiene una actitud positiva. “Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, aseguró en su mensaje. También confesó que siente “mucho cansancio y sueño”.

La actriz aprovechó para recordar la importancia de los chequeos médicos regulares, pues gracias a uno de ellos descubrió la nueva lesión antes de que causara síntomas graves.

Checa: Exparticipante de La casa de los famosos anuncia diagnóstico de cáncer de mama

La actriz y conductora, que venció el cáncer de mama hace tres años, reveló con dolor que la enfermedad regresó en sus vértebras. / Redes sociales

¿Quién es Natalia Salas, actriz peruana con cáncer metastásico?

Natalia Salas nació el 23 de agosto de 1987 en Lima, Perú y es una de las actrices más queridas de la televisión peruana. Se hizo famosa por su papel de Andrea Aguirre en Al fondo hay sitio, donde participó por más de una década.

También ha brillado en producciones como



“Internet Drama” (2016) – Moxette, Prisionera, Stalker, Vecina (4 episodios) “El Buen Pedro” (2012) – Ángela “Malefic” (2015) – Ximena “No Me Digas Solterona” (2018 y 2022) – Mariana “De vuelta al barrio” (2019) – Lucrecia Sandoval Suisarreta (27 episodios) “Una Comedia Macabra” (2017) – Jenny “El Regreso de Lucas” (2016) – Emma Bauer “Graffiti” (2008) – Alina Santa Cruz “La Gata” (120 episodios) “Así es la vida” (2004) – Paola Vicich Ponce de León (1 episodio)

Natalia también es cantante y conductora de televisión y ha compartido abiertamente su lucha contra el cáncer.

Checa: Actor de Atrévete a soñar hace fuerte revelación sobre el cáncer que padece, ¿está delicado de salud?