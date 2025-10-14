Horóscopo semanal del 14 al 20 de octubre de 2025, ¡todos los signos!

Seguimos con la época Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre). Es uno de los signos más civilizados del Zodiaco. Tienen elegancia. Son amables y amorosos, pero también tercos y obstinados. Saben trabajar en equipo. Odian las rutinas. Les encanta el placer y pueden caer en excesos. Muy observadores. En ocasiones son “metiches”.

Aries del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Estás en un periodo en el que, con toda consciencia, tratas de soltar el pasado. Algo te hirió profundamente. Sanas con valor, fe y conocimiento espiritual. Te has sentido solo frente a los problemas. Ya no quieres ser el héroe que todo lo resuelve. Aprende a recibir para que vengan protectores, gente dispuesta a darte. ¡Ya te toca! La existencia te manda señales para captar a esa “tribu” y aliados que te amen, aumenten y ayuden a resolver.

Tauro del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Seguramente presentas ansiedad y dificultad para dormir. Tienes miedo de que se repita cierta situación.

Suéltala, para no atraerla. Pon en tu mente y sensaciones las imágenes de tu presente y futuro ideal. Sostenlas. Así se materializarán rápidamente. ¡Deja la lucha dentro de ti! No postergues. Vas rumbo a tu verdadero destino. Será mucho más cómodo, radiante y libre. No caerás en desgracia. No te faltará trabajo ni dinero.

Géminis del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Podrás jugar y sacar a relucir a tu niño interno. ¡Te divertirás en grande! Llegan nuevas amistades que te permitirán ser tú mismo y conectar con todo tu potencial. Tu imaginación e ideas creativas estarán en su punto más alto. Anótalas. Serán la llave de tu éxito. Da las gracias a la divinidad, porque es un periodo maravilloso. Sé rebelde en el buen sentido. Rompe ataduras. Mejora tu economía. Vuelves a la fama y el prestigio. Llega buena vida.

Cáncer del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Llegan sorpresas agradables. Puede haber mudanza, viaje o cambio de trabajo. Tu mente estará clara y certera respecto a qué rumbo tomar, que será el mejor. Llega una persona importante, con grandes ideas, que te influirá para dar un salto cuántico insospechado. Estarás apasionado, entusiasta y feliz. ¡Soltarás tantas cosas! Será por tu más alto bien. Conviene tirar todo lo que ya no usas o no te sirve. No te faltará dinero ni buena compañía.

Leo del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Llega una ola maravillosa de buena suerte que te refrescará y alegrará. Entregas proyectos o acabas compromisos. Te liberas y recibes el dinero pactado. Vienen cosas muy luminosas y sorprendentes, aunque ya no lo creas, porque has vivido circunstancias difíciles. Ya no se llevará alguien más los créditos que tú trabajaste. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Trae un trabajo maravilloso que te encumbrará.

Virgo del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Logras protagonismo. Dejas de esconderte. Te dejas ver y admirar. Quizá decidas ser influencero simplemente publicar más en redes sociales. ¡Sin duda tendrás éxito! Hay viajes exquisitos y buenas amistades. Grandes oportunidades se abren para ti, porque decidiste salir del sillón cómodo y aventurarte a un mundo que espera que saques lo mejor de ti. Es tiempo de hacer cambios en tu zona laboral. ¡Sucederá pronto!

Libra del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tus ángeles guardianes te regalan la realización de tus sueños más profundos. Medita y haz contacto contigo mismo, para soltar toda la presión que guardas. Tus ideas y arte son valiosos. Escríbelos y llévalos a la realidad. Ten el valor y la fuerza para moverte de lugar, sobre todo energéticamente. Da ese paso. Ten la seguridad de que, pase lo que pase, estarás mejor, más cómodo y en la ruta hacia tu mejor versión. Te pagan el dinero que esperabas.

Escorpión del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay viajes largos en camino. Te rencontrarás con gente especial. Querrás internacionalizarte, Será necesario ir hacia esas tierras para que te tomen en serio y conozcan tu personalidad, vitalidad y profesionalismo. Hay reuniones y entrevistas exitosas. Vas para arriba. Si tienes negocio, las ganancias serán excelentes. El amor mejora, porque sus horarios serán distintos. Tendrán tiempo para extrañarse y desearse. Comerás rico y sano. Checarás tu salud.

Sagitario del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Al fin te pagan lo que te deben o dan la luz verde para realizar ese proyecto tan ambicioso. Encuentras las herramientas y el equipo humano perfectos para tus cometidos. No le cuentes a nadie cuando llegue el dinero, porque las envidias están al vuelo. Entre más te diviertas y estés alegre, más economía generarás. Toma el control de tu mente y sentimientos. Medita para mantenerte en balance. Se firman contratos a tu favor. Te aburre tu amorcito.

Capricornio del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

El universo te felicita. Haces un excelente trabajo. Recibes buena cosecha que te caerá de maravilla para restaurar tu billetera. Recobras la confianza de quienes dudaron de tu poder profesional, porque pasaste por una mala racha. Hay gente doble cara en tu zona laboral: Serán tus conocidos, pero no tus amigos. Busca tu verdadera tribu, la necesitarás. La relación de pareja se consolida. Puede haber boda o vivirán juntos. O bien, llega un nuevo bebé.

Acuario del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Recibes mensajes espirituales. Maduras, te caen muchos veintes, sobre todo para dejar ir a personas o circunstancias que ya no estarán más. En cuanto te enfoques en tu presente y futuro, un nuevo mundo se abrira ante ti. Es justo lo que necesitas, aunque ahora no te lo parezca. Viaja, aunque sea con poco presupuesto: Valdrá la pena. Un juicio legal saldrá a tu favor. No tengas miedo de volver a empezar, porque te llevará a tu máxima realización.

Piscis del 14 al 20 de octubre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te urge una limpieza profunda, tanto energética como en tu casa. Saca todo lo que no usas o no sirve. Métete al mar o al río, porque tienes mal de ojo (envidias) O ¿alguien te embrujó? Deseas separarte de alguien muy cercano. No te será fácil, pero lo conseguirás poco a poco, para no levantar olas. Tu salud necesita un chequeo. Si te atreves a moverte de lugar, llega trabajo a tu gusto, donde tu creatividad brille, Logras un nuevo amor.

