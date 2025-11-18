Horóscopo semanal del 18 al 24 de noviembre del 2025, ¡todos los signos!

Seguimos en la época del signo Escorpión. Son aventureros, optimistas, de mente abierta y con un gran amor por la libertad. Son sociables, curiosos y enérgicos. Suelen tener una visión expansiva de la vida. Son exploradores. Su carácter inquieto los impulsa a buscar cosas nuevas. Poseen gran energía y vitalidad. Conservan un espíritu juvenil.

Aries del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril

Tienes la fuerza y el valor para realizar grandes proezas que te llevarán a la cima de tu carrera. La ilusión, la pasión y la motivación te acompañan. Tu energía y frecuencia suben con éxito total. Estás inspirado, escribiendo, diseñando, investigando, esculpiendo y precisando los detalles de tu proyecto. Necesitarás nuevos colaboradores que ya están llegando. No dudes en hacerte la publicidad necesaria. Entras a nuevos círculos sociales.

Tauro del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo

Quieres sentirte respetado y pensar en grande, gritarle al mundo tu verdad y todo lo que sabes que vales. Se abren las puertas que antes se mantuvieron cerradas. Te liberas de todos los bloqueos, dudas y baja autoestima.Atraes a tu vida los aliados, equipo laboral y amigos que te inspirarán y llevarán al éxito. Llegó el fin de todo un ciclo de pérdidas y soledad. Es momento de resurgir y sacar la mejor versión de ti mismo.

Géminis del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás listo para lograr grandes cosas. Sientes el aleteo y la protección de los ángeles, porque llegan a tu vida personas, oportunidades y excelentes proyectos antes de que termine el año. Acalla esa voz interna que quiere boicotearte diciéndote que ya no tienes la edad, ni el tiempo, ni las habilidades para llevar a cabo lo que deseas. Puedes renacer ahora. Suelta las resistencias y resurge con fuerza. ¡Es tu momento!

Cáncer del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Prepárate para recibir ascensos, becas, ganar concursos y merecimientos destacados en tu lugar de trabajo. Te sentiras incluido, reconocido e importante. Tu voz será escuchada, ya sea en un club, o bien en un grupo o proyecto estelar. Algo muy grande llega antes de que termine el año. Libérate de las anclas que te detienen. Cierra ciclos. Enfócate en todo lo hermoso de la vida para que lo atraigas con magnetismo.

Leo del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te has reconectado con la vida y con tus semejantes. Ya soltaste la melancolía con ganas de resurgir y concretar tus objetivos. Estás por lograrlo. Si tienes que compartir tus bienes, ya sea por responsabilidades de familia, o por hijos o pareja, ¡no te preocupes! Podrás con todo. Eres abundante. Llega excelente periodo económico. Eres bueno para organizar, reunir personas y convocar. Esos dones te llevarán a la cima.

Virgo del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Te empoderas con gran energía y claridad mental.Atraes a tu vida las relaciones, conexiones y oportunidades que te llevarán a subir escalones importantes. Te quitas de encima el peso, la sobrecarga que te estaba drenando. Planearas tomar algún diplomado en finanzas o alguna especialización en tu carrera o nuevo negocio. Estás cerrando ciclos con la familia. Tienes que ser sumamente diplomático con ello.

Libra del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estás por entrar en una nueva etapa sin arrepentimientos ni vergüenza. Te darás cuenta de que todo ha sucedido para que aprendieras y mejoraras cada aspecto de tu ser. Cambiarás tu imagen. Querrás verte más bello y juvenil. Traerás frescura y alegría a tu vida. Llegan las personas que estás necesitando para inspirarte, acompañarte, aconsejarte y trasformar tu situación para bien. Te volverás a sentir amado y protegido.

Escorpión del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Estás en un excelente momento de tu vida, elegante y sofisticado. Tus proyectos y planes saldrán excelentes y seguirás trabajando y generando abundancia. Cuida la impaciencia, las ansias y el nerviosismo. Tu salud puede comprometerse. Hay oportunidades que llegan de sorpresa y habrá prisas y horarios extremos. Será una gran bendición y hasta podrás darles trabajo a otros. Tu pareja estará más amorosa.

Sagitario del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Creas gran alquimia para mejorar tus circunstancias, ya sea a nivel económico, familiar o amoroso. Como si estuvieras cocinando un pastel con una nueva receta. El resultado será un exquisito sabor para el paladar de tu vida. Estás cambiando todo y es lo mejor que puedes hacer. Eres capaz de eso y más. Hay viajes y traslados, aventuras y experiencias curiosas que amas. Vuelves a gozar de tu libertad.

Capricornio del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Te empoderarás y darás ese salto cuántico porque así lo decidiste o porque no te queda de otra. En verdad será por tu más alto bien. Puedes estar queriendo cambiarte de casa, o bien, vivir entre 2 lugares o ciudades. Vienen meses de abundancia material. Repondrás tu bolsillo y liberarás tarjetas. Viajarás a un lugar paradisiaco que se convertirá en tu favorito. Tu pareja o novio te dará cariñito de calidad.

Acuario del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Quieres mejorar los lazos con todos, tanto en lo laboral, como en lo familiar, con hijos, amigos o pareja. Quieres salir de cierto aislamiento y viajar, conocer el mundo y abrir las alas hacia rumbos más luminosos y exitosos. Hay grandes lecciones aprendidas. Si estás en una nueva relación amorosa, la unión se profundizará con momentos muy felices. Tu actividad principal para lograr más dinero tiene que modificarse.

Piscis del 18 al 24 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te sentirás muy conectado con tu espiritualidad y tu fe. Encuentras tu verdadera misión de vida, lo que te liberará у hará muy feliz. Llega gente que te hará sentir feliz, reconocido y escuchado. Las terapias, así como los grupos de estudio y beneficencia serán de gran relevancia. Serás el líder del grupo que te circunda ahora. La inquietud por cambiar de empresa o situación laboral se hará realidad en 2026.

