Horóscopo semanal del 11 al 17 de noviembre del 2025, ¡todos los signos!

Aries del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril

Llega la cosecha con logros y beneficios. Los favores que has hecho al fin son recompensados. Ha cambiado tu punto de vista respecto a tu vida y el mundo. Te liberas de anclas y enganches. Te atreverás a tantas cosas y proyectos. Esta vez la respuesta será excelente. Hay firmas de contratos, aunque conllevan nuevos retos. Se aclaran situaciones legales. La situación médica tendrá solución positiva.

Tauro del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo

Descubrirás que alguien te ha tratado de manipular a través de sus dobles intenciones con favores y cooperación maliciosa. No le cuentes tus intimidades y vida personal a nadie. Sal de tus limitaciones, con pasos hacia tus objetivos.

Aunque no tengas todos los conocimientos en la mano, los irás adquiriendo. ¡No dudes de ti! Están a punto de terminar todos los karmas generacionales de tu árbol familiar. ¡Quedas liberado!

Géminis del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Estás en plena transformación y reactivación. Tu vida social da un salto interesante y te abre puertas añoradas. No cuentes tus planes ni tus problemas. Sé más selectivo a la hora de buscar colaboradores. Mercurio, tu regente, estará retrógrado. Es el momento perfecto para escribir y planear tus próximos pasos. Estás a punto de dar ese salto. Solucionas viejos karmas familiares. Vuelves a brillar con fama y prestigio.

Cáncer del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Suceden reencuentros familiares y reconciliaciones que te liberarán y ayudarán a cerrar ciclos. Reintentas proyectos que no alcanzaron éxito en su momento. Llegan los colaboradores, clientes y empresas perfectas para alcanzar tus objetivos. Mercurio estará retrógrado. No es buen momento para viajar ni cambiarse de casa. Te quedará claro qué zonas de tu personalidad necesitan mejorar y endulzarse.

Leo del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Vuelves a gozar de tu cotidianidad. Te das el tiempo para recrearte en tu rincón preferido en tu hogar o en ese lugar cerca de la naturaleza y el cielo azul. Sientes que llevas responsabilidades у cargas pesadas que te impiden pasar la página. Tendrás el valor de comunicar ese sentir a los involucrados. Será sanador. Cada quién tomará su camino de la mejor forma. Laboralmente hay retos, pero sigues vigente y cobrando.

Virgo del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay celebraciones, reuniones y alegría. Al fin has tomado resoluciones у decisiones muy importantes que te abren un nuevo camino hacia tu bien mayor. Se revelaron secretos familiares fuertes. Aunque al principio puede dolerte, será el punto de inflexión para cerrar ciclos y abrir nuevos. Los sueños de amor están por hacerse realidad. Hay viajes que llegan de repente. Contarás con personas de tu familia.

Libra del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estás quitándote de encima cadenas, miedos y estancamiento, lo que da paso a un nuevo camino que se acomodará mucho más a tus necesidades. Tirarás a la basura cosas que has acumulado. ¡Sera liberador! En el fondo de tu corazón, sabes que es la solución y la respuesta más rápida e inteligente a tus interrogantes. Te esperan meses de abundancia. Hay chismes y envidias. Báñate con agua de romero y ruda.

Escorpión del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

No admitirás ninguna restricción, juicio o instrucción. Es una temporada en la que querrás hacer lo que te dé la gana o simplemente no salir y descansar. Contactarás con tus amistades y familiares más queridos. Te preparas para cerrar el año sin pendientes y grata compañía. Hay viajes y visitas agradables. No es momento para aclaraciones. Tu pareja o pretendiente estará flexible y dispuesto a respetar tus espacios.

Sagitario del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Es una semana de revelaciones. Se caen las máscaras y saldrán las verdaderas intenciones de personas cercanas. Hay mucha creatividad e inspiración. La suerte económica laboral ha regresado a tu vida por la puerta grande. Ábrete a las nuevas amistades que llegarán de la forma más informal. Hay una conversación pendiente con ese alguien. Da el paso. ¡Es lo mejor!

Capricornio del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Trata de bajar el ritmo y tener calma y paciencia. Tu sistema nervioso está muy alterado y no ayuda a tu salud. No te exijas tanto. Recibirás el amor de amigos y conocidos. Estás aprendiendo a recibir ayuda. ¡Gran lección! La meditación, reprogramar tu mente y alinear lo que dices, haces, sientes y actúas, te ayudarán a obrar milagros instantáneos. Hay una propuesta de trabajo foráneo que te va a interesar.

Acuario del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Entras en equilibrio después de meses de retos. Te dejarás de “caprichos. Con toda humildad, flexibilidad, voluntad y profesionalismo, marchas hacia el siguiente escalón ascendente. Ya pasaron las pruebas más difíciles. Podrás formar el equipo idóneo para llevar a cabo tus proyectos. Si tienes pareja, la relación se formalizará con amor verdadero. Si estás soltero, puede haber infidelidad por tu parte o la de tu pretendiente.

Piscis del 11 al 17 de noviembre 2025, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Situaciones gubernamentales pueden intervenir en tus planes, ya sea cambiar tus objetivos laborales o por temas de viaje. No permitas que el ruido o la baja vibra de otros te atormente. Todo se solucionará de la mejor manera a su tiempo. Haz meditaciones para subir tu luz y brillo. Tu verdadera comunidad ya está llegando. Decidirás dar un giro completo en tu profesión. Encontrarás puertas que se abrirán ante ti.

