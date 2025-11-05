Muere leyenda del merengue, a los 70 años, tras una batalla contra el cáncer

Henry Hierro, una de las grandes figuras de la “época dorada del merengue” y cofundador junto a Víctor Roque de la reconocida orquesta Gran Manzana en Nueva York, falleció este lunes en San Francisco de Macorís, República Dominicana, tras una dura batalla contra el cáncer, según informó su familia. Tenía 70 años.

“La familia Hierro Fernández comunica con profundo pesar el fallecimiento del destacado músico, arreglista y productor dominicano Henry Rafael Hierro Fernández, hoy lunes 3 de noviembre a las 7:35 de la mañana”, se indicó en un comunicado.

Muere el musico y compositor de merengue que fundó el grupo La gran manzana. / Redes sociales

¿Cómo despidieron a Henry Hierro, integrante de La gran manzana y leyenda del merengue?

Además, la agrupación La gran manzana, de la cual Hierro fue cofundador, también compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, diciendo:

“Hoy es un día muy difícil para nosotros. Postear esto es tan difícil familia. Se nos fue nuestro hermano, nuestro mentor, nuestro maestro, el ser más noble que hemos conocido... Te vamos a extrañar tanto compadre, cuántos recuerdos a tu lado. RIP Hierro”.

¿Qué tipo de cáncer tenía Henry Hierro, leyenda del merengue?

Hasta el momento, la familia de Henry Hierro no ha revelado públicamente el tipo de cáncer que padecía el reconocido músico dominicano. Lo que sí se confirmó es que se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia y que su estado de salud se había deteriorado en los últimos meses previos a su fallecimiento.

Su hija, Lucía Hierro, lanzó una campaña en GoFundMe con el propósito de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos derivados del tratamiento.

En dicha publicación, Lucía compartió que en 2023 también había perdido a su madre a causa del cáncer, y que ahora su padre libraba la misma batalla. Sin embargo, no especificó el tipo exacto de cáncer que afectó a Henry Hierro.

¿Quién fue Henry Hierro, leyenda del merengue que murió de cáncer?

Henry Rafael Hierro Fernández, conocido artísticamente como Henry Hierro, fue un músico, compositor, productor y arreglista dominicano. Nació el 26 de septiembre de 1955 en San Francisco de Macorís, República Dominicana, y falleció el 3 de noviembre de 2025, a los 70 años, tras una larga lucha contra el cáncer.

En la década de los 80, junto a Víctor Roque y Danny Potreiros, fundó la orquesta La Gran Manzana en Nueva York, una agrupación innovadora que fusionó el merengue con elementos del rock.

Temas como “Mentirosa”, “Tus besos”, “Rosa blanca” y “Cuándo llegará” se convirtieron en verdaderos clásicos de la música tropical.

A lo largo de su trayectoria, colaboró con grandes exponentes del merengue como Rubby Pérez, que murió en la tragedia del Jet Set, Héctor Acosta “el Torito”, Los hermanos Rosario, Jackeline Estévez y Los toros band. Multifacético y autodidacta, dominaba instrumentos como la batería, el bajo, la guitarra y el piano, cualidades que marcaron su estilo único y versátil.

Tras su salida de La gran Manzana, lanzó su carrera como solista bajo el sello Karen Records, con éxitos como “A millón”, “El diente de oro” y “La banda”. Artistas como Milly Quezada y Wilfrido Vargas lamentaron su partida y celebraron su legado, recordando a un artista talentoso, humilde y apasionado que transformó para siempre el sonido del merengue.

