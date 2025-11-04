Actor de Amores perros revela que su hermana murió a los 5 años tras caer de un quinto piso

El actor Rodrigo Murray, conocido por su participación en “Amores perros” y la serie de comedia “Renta congelada” habló en entrevista con ‘el Burro’ Van Rankin sobre una tragedia que marcó a su familia: la muerte de su hermana Marcela.

Aunque Rodrigo Murray nunca llegó a conocer a su hermana, ya que nació un año después de su muerte, la tragedia dejó una profunda huella en su familia, y él siempre ha sido muy consciente del impacto que tuvo en sus padres y hermanos.

Rodrigo Murray rompe el silencio sobre la muerte de su hermana a los 5 años. / Redes sociales

¿Cómo murió la hermana de Rodrigo Murray, actor de Amores perros?

Rodrigo Murray, hijo del actor Guillermo Murray, explicó que nació un año después de que su hermana muriera tras caer desde una ventana del quinto piso de un edificio, mientras intentaba saludar a una niña que vivía en el edificio.

“Ella murió a los 5 años, en 1968. Se llamaba Marcela. Lamentablemente se cayó de un quinto piso, y fue algo muy difícil para mis padres y mis hermanos. Yo nací en 1969, pero siempre la consideré mi hermana, aunque nunca la conocí. Sentí que era como habitar un fantasma en casa. Creo que mi padre jamás lo olvidará; él nunca lo hizo. No hay forma de desprenderse de ese dolor”, expresó Rodrigo Murray en entrevista a ‘el Burro’ Van Rankin

¿Qué pasó con la familia de Rodrigo Murray tras la muerte de su hermana?

El actor Rodrigo Murray recordó que la muerte de su hermana fue un golpe tan devastador para sus padres que llegaron a pensar en quitarse la vida, aunque finalmente no lo hicieron porque tenían a sus otros dos hijos, Guillermo y Alejandro.

A pesar de que su familia logró salir adelante, Rodrigo confesó que, aunque él no vivió directamente la tragedia, sí tuvo que procesarla en terapia, ya que sus padres siempre cargaron con ese dolor.

El actor Rodrigo Murray reveló que le hubiese gustado conocerla: “Me hubiera encantado conocerla; la he imaginado mil veces e incluso le he pedido consejos como hermana mayor. Me habría encantado que viviera entre nosotros, que tuviera a sus hijos y que pudiéramos tener a mis sobrinos, y que disfrutáramos de una relación cercana y familiar. Tú sabes que la familia no se escoge, es la que te toca; uno escoge las parejas, los amigos, pero mi relación con mis hermanos nunca fue la favorita. Sin embargo, me hubiera encantado haber tenido una buena relación con Marcela”.

¿Quién es Rodrigo Murray, actor de Amores perros que perdió a su hermana?

Rodrigo Murray Prisant nació el 24 de julio de 1969 en la Ciudad de México y es uno de los actores más versátiles de México. Hijo del reconocido actor argentino Guillermo Murray, Rodrigo estudió actuación, dirección, iluminación, dicción y escenografía en la Academia de Teatro San Rafael, y posteriormente obtuvo una licenciatura en teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su carrera comenzó a consolidarse con el papel de Gustavo en la aclamada película “Amores Perros# (2000), y desde entonces ha participado en más de cincuenta proyectos de cine, televisión y teatro.

Entre sus créditos más destacados se encuentran películas como “Todo el poder” (2000), “Un mundo maravilloso” (2006), “Cantinflas” (2014) y El Complot Mongol(2018), así como series como “Línea nocturna” (2006), “Señorita Pólvora” (2015) y Diablo Guardián (2018-2019).

Además de la actuación, Rodrigo ha brillado como conductor en programas de concursos de TV Azteca, como “Doble cara” y “Password: La palabra secreta”.

