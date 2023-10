Horóscopos: ¿qué le deparan los astros a Libra?

Las personas que son Libra siempre tienen en cuenta la opinión de los demás y les gusta ver que estén en igualdad de condiciones.

Son pacificadores. Las mujeres se caracterizan por tener una personalidad magnética. Son sociables y divertidas.

Tienen gran imaginación y capacidad de ensoñación. Sus aptitudes literarias los hacen excelentes cuentacuentos, poetas y escritores.

Siempre lucen atractivos y joviales. Visten ropa casual. Disfrutan del tiempo que pasan con sus amigos, familiares y pareja.

Signo zodiacal Libra / Pinterest

¿Qué te deparan los astros, Libra?

No has tenido la mejor de las suertes en el terreno laboral, pero estás por cambiar de rumbo. Dejarás de sentirte “no visto o no valorado”. Ahora sí lograrás colocarte bien, ya sea en un trabajo fijo, si así lo quieres, o bien tu negocio o área empezará a despegar.

