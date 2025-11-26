Jimena Pérez vive rotunda transformación por el cáncer de mama: “Sumamente doloroso”

A dos años de terminar su tratamiento contra el cáncer de mama, Jimena ‘Choco’ Pérez decidió compartir cómo atravesó ese proceso y qué significó en su vida diaria.

La conductora explicó que su experiencia estuvo marcada por cambios físicos, decisiones médicas y momentos que la llevaron a reorganizar su rutina familiar y profesional. Hoy, ya recuperada, detalla cómo vivió cada etapa desde el diagnóstico hasta el cierre de su tratamiento y por qué eligió hablar públicamente de este capítulo.

Jimena Pérez destapa cómo se transformó su día a día luego de superar el cáncer de mama. / Foto: IG/jimenachoco

No te pierdas: Mamá de exhabitante de La casa de los famosos México, tras luchar contra el cáncer, le ha pedido que la deje morir

¿Cómo descubrió Jimena Pérez, conductora de Ventaneando, que tenía cáncer?

Jimena ‘Choco’ Pérez abrió su corazón para contar cómo vivió el momento en que le detectaron cáncer de mama, un capítulo que, según narró, cambió por completo el rumbo de su vida. Recordó que todo comenzó con una duda inesperada mientras se bañaba.

Jimena Pérez contó en el pódcast LaMeno de Mónica Castañeda cómo descubrió el cáncer de mama casi por accidente: mientras se bañaba, sintió una bolita y decidió contárselo a su esposo. Esa señal la llevó a hacerse estudios, ya que hacía tiempo que no se revisaba.

La noticia la tomó por sorpresa. “Tristemente nadie está exento y cuando me lo detectan… no tenía ni la edad, ni el estilo de vida, y tampoco casos familiares”, explicó la conductora. Tras los estudios en España y una Biopsia de Aguja Gruesa en México que confirmó el diagnóstico, Jimena decidió mantenerlo privado mientras procesaba la situación.

Hoy, dos años después de superar la enfermedad, asegura que contar su experiencia puede ayudar a otras mujeres. “Si con saber lo que sucedió conmigo se inspiran, con eso yo me quedo”, compartió.

Jimena Pérez habla de su recuperación y del aprendizaje que dejó el cáncer de mama. / Fotos: Redes sociales

No te pierdas: Muere querida cantante, a los 42 años, tras un dura batalla contra un agresivo cáncer en los pulmones

¿Cómo se le quitó el cáncer de mama a Jimena Pérez, la Choco de Ventaneando?

Desde joven, Jimena Pérez utilizó pastillas anticonceptivas para controlar los cólicos menstruales, aunque las pausó durante sus dos embarazos. Más adelante, recibió un diagnóstico que la sacudió: padecía cáncer de mama en el lado izquierdo, con un 30% de probabilidad de desarrollarlo en el derecho. En ese momento le dijeron que el problema podría tener un origen hormonal.

Para reducir riesgos, decidió someterse a una mastectomía en ambos senos, una cirugía que consiste en extirpar parcial o totalmente el pecho y que, en su caso, incluía la opción de reconstrucción inmediata con implantes. Después se realizó un examen genómico Oncotype, que determinó que la quimioterapia era necesaria.

Jimena Pérez abrió como pocas veces uno de los capítulos más duros que vivió durante su tratamiento contra el cáncer de mama, y contó que uno de los temas que más la angustiaron fue la caída del cabello, por lo que se colocaba un gorro refrigerante para proteger los folículos y evitar la caída del pelo, pero aún así su pelo comenzó a caerse, además reveló que fue un proceso sumamente doloroso. Pensó en raparse, pero su hijo mayor la hizo replantear la decisión. “Me dijo: ‘Mamá, tú haz lo que quieras, te ves bonita de todas formas’”, recordó y detalló que al final no se cortó el pelo.

Durante varios meses utilizó peluca mientras se adaptaba a los cambios y procesaba la enfermedad. Finalmente dejó que su cabello creciera de nuevo y destacó que tiene prohibido tomar hormonas porque padeció un cáncer hormonal.

Jimena Pérez habló de cómo cambió su vida después del tratamiento contra el cáncer de mama y lo que hoy significa para ella una ‘segunda oportunidad’.. / Fotos: Redes sociales

No te pierdas: Mónica Garza enciende las alarmas tras hablar del cáncer; asegura que no lucharía contra esta enfermedad

La vida de Jimena Pérez después del cáncer: ¿Cómo cambió?

A dos años de enfrentarse a uno de los momentos más desafiantes de su vida, Jimena Pérez compartió cómo ha sido reconstruir su día a día después de superar el cáncer de mama. La conductora explicó que este proceso no solo implicó tratamientos médicos, sino una nueva forma de relacionarse con su cuerpo, con su entorno y con la manera en la que mira el futuro.

“Estoy sumamente agradecida con mi cuerpo porque me soportó durante todo el tratamiento, también uno valora la red de apoyo, la familia”, expresó al hablar de las personas que la acompañaron en el proceso. La experiencia, dijo, la llevó a replantear prioridades y a reconocer que el bienestar emocional y físico se sostienen también en quienes están cerca.

La presentadora reconoció que la enfermedad transformó su manera de disfrutar la vida, quererse más y aprovechar cada instante porque ahora, dijo, “me quiero comer al mundo, es una segunda oportunidad”.

Jimena Pérez, quién tiene la nacionalidad española, también explicó que, tras terminar el tratamiento, los médicos le recomendaron retomar su rutina de forma regular, ajustando solo algunos hábitos. Destacó que hoy presta especial atención a lo que consume y a los cuidados diarios que antes pasaban desapercibidos.

No te pierdas: La actriz Anahí Allué se somete a difícil cirugía para poder vencer el cáncer: ¿Cuál es su estado de salud?