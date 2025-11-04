Mónica Garza enciende las alarmas tras hablar del cáncer; asegura que no lucharía contra esta enfermedad

¿Mónica Garza tiene cáncer? La conductora encendió las alarmas al confesar que, si le detectan una enfermedad grave, no lucharía. En su pódcast ‘Antifrágiles’, la periodista y exconductora de ‘Ventaneando’ soltó una bomba emocional: no quiere quimioterapias, no quiere hospitales, no quiere dolor. Prefiere viajar, disfrutar lo que le quede de vida y evitar que su hija la recuerde en un estado deplorable. Así, sin filtros, Mónica dejó claro que su dignidad está por encima de cualquier batalla médica.

Lee: Este fue el conductor de TV Azteca que colaboró con Pati Chapoy y fue encontrado sin vida en su departamento

Mónica Garza / IG: @lagarcita

¿Por qué Mónica Garza habla sobre el cáncer y las enfermedades graves?

La periodista Mónica Garza sorprendió a sus seguidores con una declaración contundente en su pódcast de salud mental ‘Antifrágiles’. En el episodio más reciente, la comunicadora reveló cuál sería su postura si llegara a enfrentar una enfermedad grave como el cáncer, una reflexión que inició luego de que tuviera que realizarse un chequeo médico.

“Yo le hablé al papá de mi hija y le dije: ‘me van a hacer una colonoscopia porque algo no gustó, no me han dicho nada. Nadie me está diciendo que tengo cáncer, pero sí te voy a decir que si sale que es, no voy a dar la batalla” Mónica Garza

La periodista explicó que, en caso de recibir un diagnóstico desolador, no se sometería a tratamientos invasivos. “Yo prefiero irme de viaje los últimos meses que me queden de vida. No me voy a someter a quimioterapias, no me voy a someter a cosas que sean dolorosas. El único miedo que yo tengo en la vida es al dolor físico”, expresó.

Mira: Mónica Garza aclara rumores sobre la identidad del cantante que la amenazó; VIDEO

¿Por qué Mónica Garza asegura que no lucharía contra una enfermedad terminal como el cáncer?

Durante la conversación con su compañero de pódcast, Mónica Garza reflexionó sobre los límites de la lucha ante una enfermedad. “¿Hasta dónde damos la batalla?”, se preguntaron ambos. Y ella tiene una respuesta muy clara: hasta donde la dignidad lo permita.

“Yo dije ‘esto si es se va a poner del nabo porque sí me va a doler, porque me van a operar, porque… Entonces, me empecé a hacer toda la película, y yo de entrada decía ‘no voy a luchar porque no quiero que mi hija se acuerde de su mamá en un estado tan deplorable como el que yo me imaginaba. Yo de entrada en esa ocasión dije ‘No doy la batalla’” Mónica Garza

Garza también habló sobre la importancia de reconocer cuándo la lucha ya no tiene sentido. “Muchos lo logran y muchos, creo que deberían de saber decir ‘hasta donde la dignidad alcance’”, dijo con firmeza.

Te puede interesar: Exconductora de ‘Ventaneando’ recibió amenaza por parte de un famoso cantante

¿Qué dijo Mónica Garza sobre dignidad y salud en la lucha vs el cancer?

La periodista Mónica Garza profundizó en el concepto de dignidad como límite en cualquier tipo de lucha, ya sea física, emocional o incluso en relaciones personales. “El asunto para mí hasta donde dar la batalla para mí, para Mónica, es hasta donde la dignidad te dé”, afirmó.

Y añadió: “Cuando tú empiezas a ver tu dignidad lastimada, sobajada, ya sea físicamente, moralmente, por una situación de pareja, donde la situación le pega y lastima o hiere de muerte tu dignidad, ahí es donde yo Mónica diría ‘hasta aquí llegamos’”.

Para ella, la dignidad es el punto de quiebre. No se trata de rendirse, sino de saber cuándo parar. “Si el costo de la batalla es más caro que el premio, abandona. Por eso uno tiene que saber dónde parar una batalla porque la vida no te la regresa nadie”, reflexionó.

¿Cuál es la propuesta de Mónica Garza ante el dolor y el sufrimiento de una enfermedad?

Mónica Garza insistió en que, ante cualquier enfermedad o situación límite, lo más importante es preguntarse: “¿Qué es lo que yo quiero?”. Para ella, la decisión debe centrarse en quien está sufriendo, no en lo que los demás esperan.

“Está muy bien lo que quieren los demás, pero la que está, se va a ir o se va a quedar más tiempo o no, o la que está sufriendo lo que sea, el dolor físico, el dolor emocional, soy yo” Mónica Garza

La periodista cerró su reflexión con una frase que resume su postura: “Vamos a profundizar la reflexión de que la dignidad en realidad sea nuestra meta”.

Así lo dijo Mónica Garza: