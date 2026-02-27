Famosa modelo revela su terrible experiencia con Ozempic ¿Igual que Gomita?: “Lo dejé y subí el doble de peso”

Después de la hospitalización reciente de Gomita. Ahora la modelo e influencer Remi Bader volvió a estar en tendencia luego de revelar los detalles de su experiencia con Ozempic, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y que en los últimos años se popularizó por su efecto en la pérdida de peso.

La joven, quien alcanzó notoriedad como figura curvy de una famosa marca internacional cuando la firma inició una etapa de mayor inclusión, habló abiertamente sobre los efectos físicos y emocionales que vivió tras iniciar y posteriormente abandonar el tratamiento.

¿Qué le pasó a Remi Bader después de dejar Ozempic?

Remi Bader explicó que en 2020 su médica le recetó Ozempic debido a que presentaba resistencia a la insulina. En ese momento, su peso rondaba los 84 kilos y también enfrentaba un trastorno por atracones que, según ha contado en entrevistas y pódcasts, la acompañaba desde hacía años.

En el pódcast Not Skinny But Not Fat, la modelo compartió que al comenzar el tratamiento experimentó una disminución significativa del apetito.

“El remedio me hacía pensar que no tenía hambre y eso me llevó a bajar de peso” Remi Bader

Sin embargo, también presentó vómitos persistentes, uno de los efectos adversos asociados al medicamento. Entre otros posibles efectos secundarios, el prospecto incluye dolor abdominal y estreñimiento.

Durante ese periodo, confesó que temía que, al suspender el tratamiento, el hambre regresara de manera intensa. Esa situación, según su propio testimonio retomado por distintos medios internacionales, ocurrió tras dejar el medicamento. “Mis atracones empeoraron muchísimo”, declaró en otra entrevista citada por publicaciones como Women’s Health.

De acuerdo con lo que contó, después de suspender Ozempic experimentó un aumento abrupto de peso que llegó a ser el doble de lo que había perdido. También señaló que su médico le explicó que ese incremento estaba relacionado con el uso previo del fármaco.

¿Por qué la modelo Remi Bader decidió someterse a una cirugía bariátrica?

Tras su experiencia con Ozempic y el aumento de peso posterior, en 2023 Remi Bader optó por una cirugía conocida como SADI, procedimiento que también es identificado dentro del ámbito médico como una variante de bypass gástrico.

De acuerdo con información de sistemas hospitalarios como Mercy Health, esta cirugía incluye la extirpación de aproximadamente el 80% del estómago para crear una manga gástrica en forma de tubo. Está dirigida principalmente a personas con obesidad severa y busca reducir la capacidad del estómago, lo que disminuye el apetito y la cantidad de alimento ingerido.

El sitio Independent señala que este tipo de procedimiento puede contribuir a acelerar el metabolismo y reducir ciertos riesgos asociados al exceso de peso. No obstante, también implica posibles complicaciones, entre ellas hemorragias, coágulos sanguíneos, infecciones, hipoglucemia, fugas, desnutrición, deshidratación, hernias, cálculos biliares, lesiones en órganos y deficiencias vitamínicas o minerales.

¿Qué dijo Remi Bader sobre las críticas y su cambio físico?

La revelación de su cirugía generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos usuarios en redes sociales la acusaron de no haber sido transparente desde el inicio respecto al tratamiento que estaba siguiendo. Medios como Daily Mail recogieron comentarios de personas que cuestionaron su silencio y señalaron que podía contribuir a estándares de belleza poco realistas.

En declaraciones retomadas por People, Remi Bader explicó que compartir esa parte de su proceso no fue sencillo y que implicó una transformación personal profunda.

“Me encantó tener curvas toda mi vida; simplemente lo hacía. Era lo que yo era… Siempre creeré que se puede tener una talla más grande y estar sana y feliz” Remi Bader

También reconoció que hubo un momento en el que su bienestar cambió y comenzó a sentirse infeliz con su situación. Actualmente, ha señalado que continúa en un proceso de sanación y búsqueda personal.

