Andrés García vs. Carmen Salinas: Reviven fuertes declaraciones tras rumores de rituales: “No le reza a Dios”

En los últimos días, el nombre de Carmelita Salinas volvió a posicionarse entre las principales tendencias de búsqueda luego de que circularan en redes sociales versiones que la señalan por supuestas prácticas ocultistas. A raíz de esta conversación, usuarios retomaron un antiguo enfrentamiento televisivo entre Andrés García y Carmen Salinas, ocurrido a inicios de los años 2000 en el programa La oreja.

Te puede interesar: Se cumplen 55 años del gol de Verónica Castro que hizo creer que jugó con la selección mexicana ¡hay fotos!

Carmen Salinas / Redes sociales

¿De dónde surgieron los rumores sobre supuestos rituales de Carmen Salinas?

El tema volvió a cobrar fuerza luego de que en redes sociales se compartieran versiones sobre presuntas prácticas ocultistas atribuidas presuntamente a Carmen Salinas. Parte de esta narrativa fue relacionada con un episodio del pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera.

En ese espacio, la conductora conversa con personas privadas de la libertad sobre distintos episodios de su vida. A partir de un testimonio difundido en redes, algunos usuarios comenzaron a asociar el contenido del programa con el nombre de la actriz.

Las publicaciones digitales no presentan documentos oficiales ni resoluciones judiciales relacionadas con estas versiones. Sin embargo, la circulación del tema provocó que se retomaran declaraciones pasadas y conflictos mediáticos vinculados con Salinas.

El debate se ha mantenido principalmente en plataformas digitales, donde distintos fragmentos de entrevistas antiguas han sido compartidos nuevamente, incluyendo el enfrentamiento con Andrés García.

Te puede interesar: Muerte de Carmen Salinas: A cuatro años de su fallecimiento, familia asegura que su alma “habita” su hogar

Familia de Carmen Salinas demandará a Saskia Niño de Rivera / Redes sociales

¿Qué dijo Andrés García sobre Carmelita Salinas en televisión?

La cuenta de X Raúl Gutiérrez, retómo la polémica de Andrés García en el programa La oreja, espacio televisivo transmitido a inicios de los 2000. De acuerdo con el material que se comparte actualmente en plataformas digitales, el actor lanzó declaraciones directas contra Carmen Salinas.

Entre las frases que se le atribuyen se encuentra:

“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo, y yo me voy a encargar de desenmascararla. Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”. Andrés García

En ese momento, el intercambio generó repercusión en medios de espectáculos. Con el paso del tiempo, el episodio quedó como parte de los enfrentamientos públicos que marcaron la relación entre ambos artistas.

Ahora, tras la circulación de nuevas acusaciones en redes sociales, usuarios han vuelto a compartir fragmentos de aquella entrevista, vinculándolos con la conversación actual. El material difundido corresponde a declaraciones hechas por García durante esa emisión televisiva.

Te puede interesar: Belinda, Fernando Carrillo y más actores que abandonaron una novela a mitad de las grabaciones

Ay no, no, no… 😳 a la que no dejan descansar en paz es a nuestra querida Carmen Salinas.



Todo esto se desató tras la difusión del macabro pódcast Penitencia, donde mencionan a Carmelita en temas bastante delicados relacionados con “lo malévolo”. 🕯️🔥 De inmediato, su familia… pic.twitter.com/Rg5K99EZRJ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) March 3, 2026

¿Qué dijo Gaby Spanic sobre Carmelita Salinas?

Además del conflicto con Andrés García, usuarios también retomaron declaraciones de Gaby Spanic, quien en diversas entrevistas ha hablado sobre un episodio personal en el que mencionó a Carmen Salinas.

De acuerdo con lo que Spanic ha declarado públicamente, Salinas presuntamente habría apoyado a una mujer para hacerle daño. La actriz venezolana ha señalado que esa situación afectó tanto a ella como a su familia.

“Esa señora me hizo mucho daño, sin hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria” Gaby Spanic

Hasta el momento, lo que se comparte corresponde a dichos realizados por los involucrados en diferentes espacios mediáticos. No se han presentado resoluciones judiciales vinculadas directamente con las versiones que hoy circulan en plataformas digitales.

Te puede interesar: ¿La “maldición” de Ivan Cochegrus?: Tres celebridades habrían muerto tras último encuentro con el productor