Alejandro Fernández anuncia gira en tributo a Vicente Fernández

Alejandro Fernández ha anunciado con un emotivo mensaje la gira musical ‘De rey a rey’, un homenaje a su padre, Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021. A través de redes sociales, el ‘Potrillo’ compartió los detalles de esta gira, la cual lo llena de orgullo y dará inicio el 10 de mayo de 2025.

En un video cargado de nostalgia y acompañado de fotografías junto a su padre, Alejandro expresó: “Soy Alejandro, el potrillo de mi padre, el potrillo de México. Nací con dos bendiciones, la de nacer mexicano y la de nacer Fernández. Esas dos bendiciones juntas hacen que en mi sangre corra toda la fuerza, la tradición, la magia y la música de nuestro país”.

“Estoy aquí, abriendo mi corazón con quienes he estado desde niño, ustedes, el público que me ama y al que yo también amo, estoy aquí, porque estoy a punto de entregarles algo que no es solo mío, es de todos los mexicanos, de todos los latinos, es el sonido de generaciones, de tu familia y de la mía, nuestras raíces, nuestra esencia, nuestro álbum de recuerdos, la música que el gran charro mexicano llevó siempre con orgullo en el corazón a todos los lugares del mundo a los que fue y en los que la gente lo amó, la música que logra que cuando estamos lejos y escuchamos ‘Volver Volver’ se nos salgan las lagrimas”.

Alejandro Fernández se presentó con éxito en la Plaza de Toros México / Clasos

Alejandro Fernández anuncia gira en honor a Vicente Fernández y a México

La gira no solo será un homenaje personal, sino un tributo a todo lo que Vicente Fernández representa para México. Alejandro resaltó que este proyecto busca unir a los mexicanos a través de la música de su padre: “Este homenaje no se trata de mí, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio”.

El ‘Potrillo’ también recordó con cariño las lecciones que Chente le dejó a lo largo de su vida: “Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano ‘No me sé rajar”.

Alejandro Fernández mensa sobre su papá / Instagram: @alejandrofernandez

Alejandro Fernández comparte fechas de su gira

Alejandro Fernández ha revelado que su esperada gira ‘De rey a rey’ comenzará el 10 de mayo en Seattle, Washington. A lo largo de la gira, el ‘Potrillo’ llevará su homenaje a Vicente Fernández por diversas ciudades de Estados Unidos, con paradas en Orlando y varias localidades de California.

Por el momento, la última fecha anunciada es el 21 de septiembre de 2025 en California, aunque se espera que se añadan más conciertos a este emotivo tributo al legado musical de su padre.

