¿Christian Nodal cancela conciertos por bajas ventas? El esposo de Ángela Aguilar ¿canceló su gira?

El cantante de regional mexicano Christian Nodal, hoy enfrentaría un panorama complicado en su carrera, especialmente en Estados Unidos. En redes, reportan una presunta baja venta en el boletaje de sus conciertos en el país vecino, razón por la que su próxima gira ha desatado críticas y comentarios de internautas. ¿Se acercan las cancelaciones para el intérprete mexicano?

Christian Nodal estuvo en el Supernova 2025, y los asistentes estallaron / Captura de pantalla internet

¿Cómo se llama la actual gira de Christian Nodal y por qué la hizo?

Christian Nodal, actual pareja de Ángela Aguilar, actualmente está en una gira por varios países, no hace mucho realizó un concierto en Colombia, lugar en el que también aprovechó para aclarar rumores sobre su relación amorosa y familiar.

La gira actual de Nodal, existe debido al lanzamiento de su álbum Pa’l cora, es por ello que la gira lleva el mismo nombre: Pa’l cora tour. La gira incluyó los siguientes países:



México

Colombia

Estados Unidos

España

Inglaterra

Suiza

Italia

Es en Estados Unidos que la venta de boletos estaría presuntamente baja según rumores en redes. ¿Es verdad?

¿Christian Nodal podría ir a prisión? Su situación legal se complica por esta razón / Facebook: Christian Nodal

¿Es verdad que Christian Nodal no ha vendido boletos para sus conciertos en Estados Unidos?

El revuelo comenzó cuando fanáticos y presuntos ‘haters’ comenzaron a compartir en redes sociales imágenes del mapa de venta de boletos de Ticketmaster para el concierto de Christian Nodal en California por su Pa’l cora tour, programado para el 8 de noviembre.

En dichas capturas se observa que buena parte del recinto sigue con múltiples secciones disponibles, incluso a pocas semanas del evento.

Esto contradice las declaraciones del cantante, quien había asegurado tener el respaldo incondicional de su público, incluso después de su controversial ruptura con Julieta Cazzuchelli (Cazzu), madre de su hija. Las redes no perdonaron y rápidamente comenzaron a viralizarse comentarios como:



“Yo vivo a 20 minutos en donde va a estar Nodal en California, en Acrisure Arena en Palm desert, si fuera, solo sería para gritar Cazzu pero la verdad no pagaría ni un dólar”,

“Yo tampoco pagaría, nadie lo quiere!” y

“Pues ¿qué podemos esperar?, él se lo buscó.”

Christian Nodal, mapa concierto Pa’l cora tour / Portal: ticketmaster.com y canva

¿Christian Nodal canceló su concierto en San Luis Potosí por baja venta de boletos?

A la polémica generada en torno a la baja venta de boletos para los conciertos de Christian Nodal en California, se añade otro tema más, y es que resulta que su presentación en San Luis Potosí habría sido cancelada y usuarios señalan que además de una baja venta de boletos, también los regalaron para intentar llenar el recinto.

Fue durante los últimos días que internautas comenzaron a pedir reembolsos para dicho concierto de Christian Nodal en San Luis Potosí. La polémica creció cuando las personas que iban a asistir al evento, señalaron falta de información o razones por las que el cantante canceló la presentación.

Christian Nodal cancela concierto y regala boletos / Redes sociales, canva y TikTok: julieta.latinaje.fans

La Arena Potosí, sitio donde se llevaría a cabo el evento informó que la decisión de cancelar el concierto es ajena a ellos, por lo que generó especulaciones relacionadas a una baja venta de boletos. Además, surgieron imágenes en redes en las que los boletos para otra presentación del intérprete fueron “regalados”, ya que el costo impreso en cada boleto decía "$0.00".

La Arena Potosí informa que, por causas ajenas al recinto, el cantante Christian Nodal ha cancelado su presentación programada para el día 25 de octubre del presente año. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos de la cancelación ni se tiene una nueva fecha confirmada. Comunicado de La Arena Potosí, vía Facebook

¿Cuál es la verdad detrás de las cancelaciones y la baja venta de boletos? Christian Nodal no se ha pronunciado al respecto.

