Christian Nodal rompe con su papá: lo despide de su empresa y Pepe Aguilar tomaría el mando, aseguran

Christian Nodal no deja de estar en la controversia. Ahora revelan que presuntamente el cantante habría tomado una decisión radical en su carrera que afectaría directamente a su papá.

Javier Ceriani señala que el cantante habría tomado la drástica decisión de separar a su padre, Jaime González, de su empresa, el hombre que lo apoyó desde sus inicios y que fue clave en su formación como artista.

De acuerdo con el periodista argentino, el sonorense parece haber decidido tomar un rumbo distinto y más independiente, aunque con la influencia de alguien muy cercano al medio: Pepe Aguilar.

Checa: ¿Padres de Christian Nodal se unen con Cazzu? Aseguran que la ayudarán para que su hija pueda viajar con ella

Papá de Christian Nodal enfrenta a Pepe Aguilar / Captura de pantalla de ig y youtube: @nodalelrey, @pepeaguilar_oficial, Pepe Garza

¿Por qué Christian Nodal sacó a su papá Jaime González de su empresa?

De acuerdo con lo que dijo el periodista Javier Ceriani, en su canal de YouTube, Christian Nodal habría tomado “la decisión más difícil y drástica de su carrera” al dejar fuera de su empresa a su padre. Según el comunicador, la relación entre ambos se habría fracturado por temas económicos y diferencias irreconciliables en la administración de los negocios del cantante.

“Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado: Christian Nodal va a sacar a su papá, Jaime González, de su empresa y se separarán para siempre.”, dijo Ceriani.

Con este rompimiento, Jaime González dejaría de ser socio principal en los contratos del intérprete de “Adiós amor”, lo que marcaría un antes y un después en la forma en que el artista maneja su carrera. ¿Será?

Checa: Pepe Aguilar confiesa cómo es su relación con Ángela Aguilar tras boda con Nodal: “Sigo siendo tu papá”

Christian Nodal saca a su papá de su empresa. / Redes sociales

¿Qué influencia tuvo Pepe Aguilar en la decisión de Christian Nodal de sacar a su padre de la jugada?

Según Ceriani, Pepe Aguilar habría aconsejado a Christian Nodal apartar a su padre de la empresa y tomar un camino diferente. El también conductor aseguró que Pepe Aguilar y el padre de Christian Nodal no llevan buena relación.

“Christian Nodal tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado, Nodal va a sacar a su papá de la empresa y se separarán para siempre”, declaró el periodista.

Además, mencionó que sería Pepe Aguilar quien negociaría directamente con Universal Music, compañía con la que Nodal mantiene compromisos, lo que reforzaría su papel como figura clave en esta transición.

¿Cómo reaccionó el papá de Christian Nodal ante la decisión de su hijo?

Según Javier Ceriani, esta decisión de Christian Nodal habría dejado a Jaime González muy herido y molesto, ya que durante años se mantuvo como el principal impulsor de la carrera de su hijo.

“Jaime está muy herido y molesto con esta decisión, pero Nodal ya la tomó. Desde hace meses te vengo anunciando que Nodal llegó a pesar que su padre, le había robado porque Pepe se lo metió en la cabeza”, dijo Ceriani.

Hasta ahora ni Nodal ni Pepe Aguilar han hecho declaraciones públicas respecto a esta información, por lo que guarda la calidad de rumor.

Mira: Emiliano Aguilar destapa supuesta traición de Ángela y rompe el silencio sobre su familia: “Me das vergüenza”