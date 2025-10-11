Asesinan a Fede Dorcaz: Revelan su última entrevista en “Hoy”: “Bailar con Mariana es una bendición”

Este viernes 10 de octubre se confirmó la muerte del cantante argentino Fede Dorcaz, de tan solo 29 años, una noticia que ha causado gran conmoción en el medio artístico. El joven músico se preparaba para debutar en la nueva temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” junto a su novia, Mariana Ávila, quien apenas ayer había sido presentada oficialmente como participante del reality.

La muerte de Fede Dorcaz fue confirmada por el programa de televisión Hoy, donde los conductores se pronunciaron a su trágica partida con un emotivo mensaje en vivo.

“Justo ayer, perdón, pero es que todos estamos en shock en este momento, justo ayer revelamos a Mariana Ávila como participante de Las estrellas bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta temporada”, declaró Galilea Montijo.

¿De qué murió Fede Dorcaz, cantante argentino que debutaría en “Las estrellas bailan en Hoy”?

Fede Dorcaz, cantante originario de Argentina, fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre, mientras circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta ahora no se ha determinado si se trató de un asalto o de un ataque directo.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fede conducía una camioneta e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas y que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza

¿Qué dijo Fede Dorcaz sobre su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”?

Durante su entrevista de presentación en “Hoy”, Fede Dorcaz se mostró entusiasmado por la oportunidad de participar en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Con una sonrisa, el cantante compartió:

“Yo soy Fede, soy cantante argentino y vine a México hace dos años a crecer con mi carrera. Estoy feliz en mi país, feliz de conocerlos, gracias por la oportunidad. Es mi primer reality también, y a disfrutar”.

El joven artista, quien llevaba más de dos años radicando en México, destacó el gran esfuerzo que implica formar parte del programa:

“Esto es una locura, no saben lo que se trabaja en Las estrellas bailan en Hoy. Estoy aprendiendo acento neutro para poder trabajar en más proyectos aquí en México”. Fede Dorcaz

Además, expresó su emoción por compartir esta experiencia con su pareja sentimental:

“Bailar con Mariana es una bendición, es una oportunidad única. Estamos súper contentos de estar acá en ‘Las estrellas bailan en Hoy’”.

¿Qué dijo Fede Dorcaz sobre su novia Mariana Ávila en su última entrevista para “Hoy”?

El programa “Hoy” también mostró una divertida dinámica de pareja en la que Fede Dorcaz y Mariana Ávila demostraron su conexión y sentido del humor.

A la pregunta “¿Cuánto tiempo llevan juntos?”, ambos respondieron con precisión:

“Un año, siete meses y ocho días.”, dijeron. Cuando se les cuestionó “¿Quién dijo ‘te amo’ primero?”, ambos coincidieron en que fue Fede. Mariana recordó entre risas:

“Fede fue superrandom, porque llevábamos veinte días de conocernos y me lo dijo por videollamada: ‘Te amo’.”

Con su característico acento argentino, Fede respondió divertido: “Me puse romanticón, viste.”

En la última ronda, Fede debía reconocer los pies de Mariana entre varias fotos.

“Conozco sus pies porque son como empanaditas”, dijo entre risas Fede, quien falló al no reconocer los pies de su novia.

Mariana replicó divertida:“¿Cuándo me has visto con las uñas rojas de los pies?”

A lo que Fede, aún riendo, respondió sobre su fallo: “Ya sé, nunca, pero vi los pies más empanaditas.”

Aunque fue poco lo que compartió Fede a “Hoy” sobresale la emoción que tenía por participar en reality junto a su novia con quien ya ensayaba su primera coreografía.

¿Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz?

Mariana Ávila es una influencer y creadora de contenido venezolana que ha ganado fama en plataformas como TikTok e Instagram

Nació en Venezuela el 22 de diciembre de 1994. Tiene 30 años y se mudo a México en 2024.

Este jueves 9 de octubre fue presentada por Galilea Montijo para integrarse a “Las estrellas bailan en Hoy”.



¿Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Cantante y modelo argentino nacido el 28 de enero de 1996 en Mar de Plata Argentina.

Se mudó a México hace más de dos años para impulsar su carrera artística.

Iba a participar en la nueva temporada del reality “Las estrellas bailan en Hoy” junto a su novia Mariana Ávila.

Entre sus canciones más conocidas están:"A su medida”, “Loser”, “Demasiado tarde” y “Volver a empezar”.

