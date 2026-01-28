Querida conductora sufre inesperado accidente en plena transmisión EN VIVO y el video desata polémica

Luego de darse a conocer hace una semana que una querida conductora perdió un ojo tras accidente con fuegos artificiales, la televisión en vivo volvió a regalar uno de esos momentos que nadie puede controlar y que, en cuestión de minutos, se convierten en tendencia. La conductora ecuatoriana Verónica Saltos se volvió viral luego de protagonizar un accidente en vivo mientras modelaba durante un programa de televisión.

El clip circuló rápidamente en redes sociales como X, Facebook e Instagram, donde usuarios debatieron si fue un descuido real o algo planeado para generar ruido mediático.

Mira: Actor de Vecinos se desplomó desde más de 30 metros de altura; desafió a la muerte al sobrevivir de “milagro”

Conductora de noticias / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en vivo de Verónica Saltos durante el programa “Viralizados”?

El momento que hoy circula en redes muestra a Verónica Saltos presentando una sección cuando, de un segundo a otro, se levantó para modelar su vestido en plena transmisión en vivo. Al girar de perfil para que las cámaras captaran los detalles de la prenda, ocurrió el percance que la tomó totalmente por sorpresa: uno de sus bustos quedó expuesto por apenas unos instantes, suficientes para que el clip se volviera imparable. El ángulo, la iluminación y el hecho de tratarse de televisión en directo hicieron que el instante quedara registrado sin posibilidad de corte ni edición, convirtiéndolo en tendencia casi de inmediato.

Al notar lo ocurrido, la conductora reaccionó de inmediato. Su expresión cambió, llevó sus manos al rostro y evidenció la incomodidad del momento. En el foro se generó una ola de gritos por parte de sus compañeras ¡enseñó todo!

Algunos usuarios en redes sociales sostienen que se trató de un accidente real en televisión en vivo, argumentando que la reacción de Saltos fue natural y que su incomodidad se notó de inmediato. Otros, en cambio, creen que pudo tratarse de una estrategia para llamar la atención sobre su marca de ropa y generar alcance mediático.

Hasta el momento, Verónica Saltos no ha emitido declaraciones públicas para aclarar lo sucedido, lo que ha alimentado aún más las teorías. El silencio también es un factor que suele aumentar la curiosidad del público y mantiene el tema activo en plataformas digitales.

Lee: Mario Bezares sufrió aparatoso accidente y muestra heridas en vivo, ¿abandonará ‘¿Apostarías por mí?’?

Así fue el bochornoso momento:

#Ecuador

El accidente que le ocurrió en programa en vivo a la modelo, empresaria y presentadora de programa digital Verónica Saltos 🙈 pic.twitter.com/wEGaK47n49 — Bajo La Lupa Ecuador (Bajolalupaec) (@bajolalupaEC) January 27, 2026

¿Quién es Verónica Saltos y por qué ya era una figura mediática?

Más allá del momento viral, Verónica Saltos ya tenía trayectoria en medios. Es una conductora de televisión ecuatoriana, modelo fitness y empresaria vinculada al mundo de la moda. Su paso por realities y programas de entretenimiento le ha dado exposición constante, especialmente en espacios dirigidos al público joven.

En redes sociales también mantiene una comunidad sólida. Su actividad en plataformas como Instagram y TikTok ha reforzado su perfil como figura mediática, combinando contenido de estilo de vida, moda y apariciones televisivas. Además, su participación en programas como “Viralizados” la mantiene en una vitrina permanente donde cualquier situación puede amplificarse.

No es la primera vez que su nombre genera conversación. A lo largo de su carrera ha estado vinculada a momentos virales, polémicas y situaciones inesperadas en televisión.