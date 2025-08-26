Quieren causar daño a la hija de Dulce; Santero advierte a Romina Mircoli: “Esta brujería es de Ofelia Cano”

Luego de que la hija de la cantante Dulce, Romina Mircoli, interpuso hace unos días una denuncia por amenazas de muerte, hostigamiento e intimidación tras encontrar objetos de santería en su camioneta, contactamos al santero Jesús Levy, quien analizó para nosotros ese trabajo y hasta nos aseguró quién ordenó hacerlo.

“Soy Jesús Levy, soy santero y profeso la religión Palo Mayombe. Se refiere a la comunicación del ser humano con los muertos, los espíritus y la naturaleza, y te habla de las energías y de la espiritualidad. Se trata de que las personas que acuden a esta religión puedan evolucionar en su vida”.

El santero nos reveló, gracias a las cartas del Tarot, quién pudo mandar a hacer este trabajo en contra de Romina.

¿Qué objetos de brujería encontraron en la camioneta de Romina Mircoli, hija de Dulce?

Analizó los objetos que le dejaron en su camioneta a Romina Mircoli y señaló: “Es un trabajo de brujería negra. Con esto buscan perjudicarla a ella y a los suyos. En esta imagen se alcanza a ver un muñeco vudú, que representa a un hombre. El líquido rojo que se alcanza a ver en el fondo es sangre”.

“En esta imagen vemos el cuerpo de un animalito desvivido. Es un gatito al que e quitaron la piel. En estos temas se usan gatos negros para buscar un mal y perjudicar a la persona”.

“Atrás de eso, alcanzamos a ver una figura de colores. Es una Santa Muerte. Esto nos hace entender que este trabajo lo hicieron para perjudicar la vida de Romina y de sus familiares”.

“Este animalito muerto significa que, así como terminó este ser, así quieren que termine la persona a quien va dirigido este trabajo. Los muñecos vudú, en este caso, hay uno de un hombre y otro de mujer. Van dirigidos a ellos, como familia. Hay que tener cuidado, porque como existe lo blanco también lo negro”.

Jesús comentó que los elementos que contiene este frasco son para hacer daño a Romina, hija de Dulce, es un gato sin vida, 2 muñecos vudu y sangre. / Liliana Carpio

¿Qué le dijo el Santero a Romina Mircoli, hija de Dulce, tras encontrar objetos de brujería?

Nos explicó qué cosas le podrían pasar a Romina Mircoli y a su familia: “Deben tener cuidado de no sufrir algún accidente, una lesión o una fractura, o hasta la muerte. Sí la quieren afectar en un 100%”.

“Adentrándonos en este tema, me salió que quien hizo y pagó por este hechizo fue una mujer. Por eso Romina debe tener mucho cuidado”.

¿De acuerdo con la santería se puede saber el nombre de la persona que lo hizo? “Nos podemos adentrar en el tema con las cartas (del Tarot) y preguntarles. En este caso, efectivamente nos salen cartas muy negativas, como la de la muerte, la de muchos problemas, la de miseria, y nos sale la mujer que había mencionado”.

Romina Mircoli es víctima de brujería realizada por Ofelia Cano en su contra. / Archivo

¿Por qué, presuntamente, Ofelia Cano mandó a hacer brujería a Romina Mircoli, hija de Dulce?

“Te puedo decir que viene de mujeres del pasado. Mujeres que tuvieron conflictos con la familia, con la mamá, con Romina Mircoli. Me tomo el atrevimiento de decir que este trabajo de brujería negra es a causa de Ofelia Cano”.

“Yo te diría que es ella (Ofelia Cano) quien lo mandó a hacer. Ella está muy enfrascada con temas del pasado, en: ‘Quedé mal con la mamá, entonces voy a acabar contigo’, por temas de envidia y porque no se llevaban bien”. Santero Jesús Levy

“No veo por qué hacerle este tipo de trabajos a Romina, pero 100% confirmado que es ella”.

“Para que se vean los resultados de este trabajo negro, va desde la primera semana hasta la tercera del mes. Me refiero aque desde el día 7 podemos empezar a ver resultados hasta el día 21. Esto es reciente, por eso debe cuidarse, porque ella (Romina) refiere que ha tenido algunos dolores de cabeza y mareos”.

“La familia podría llegar a sentir de menos a más. Desde un simple dolor de espalda, cansancio o mucho sueño, hasta síntomas que pueden terminar en ir con un doctor, y a pesar de hacerles estudios, todo sale bien. O podría tener accidentes como caerse por las escaleras, un choque de carro, etc.”.

Romina Mircoli brujería de Ofelia Cano

¿Qué le aconsejó el Santero a Romina Mircoli, hija de Dulce, para protegerse de esta brujería?

Jesús le mandó algunos consejos a Romina Mircoli para deshacerse de este trabajo: “Deberá hacer algunas limpias energéticas. Buscar un santero, chamán, palero, espiritista o bruja. Si Romina quiere, yo estoy en la mejor disposición de ayudarla. Tiene que deshacerse de ese trabajo. Lo recomendable es quemarlo. Si no se puede, debe tirarlo lejos de su casa”.

“El trabajo que le dejaron puede parecer grotesco, por contener animales sin vida y sangre. Es normal el miedo que siente. Esto lo hacen para jugar mucho con tu mente, porque es lógico que te dé miedo al ver una foto con líquido vital. Es difícil de asimilar”. Santero Jesús Levy

“La brujería, cuando te atacan por atacar, es muy fácil de revertir, siempre y cuando se haga a tiempo. Muchas veces dicen que no creen en eso, pero esto sí existe y te está perjudicando. Entonces, hay que revertirlo”, concluyó.

