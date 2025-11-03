Revelan que Héctor Terrones quedó paralítico tras un accidente y se refugió en una casa de asistencia

El pasado sábado se dio a conocer la muerte del reconocido diseñador Héctor Terrones, una de las figuras más queridas e influyentes de la industria de la moda, quien perdió la vida de manera repentina a los 58 años de edad.

Héctor Terrones excolaborador de “Hoy”, “Cuéntamelo ya!” y “Venga la alegría” alcanzó gran prestigio con sus diseños. Vistió a celebridades como Lucía Méndez, Regina Orozco, Alma Cero, Cecilia Galliano, Gloria Trevi, la chef Betty etc.

Su talento lo llevó a ser parte de importantes pasarelas, proyectos editoriales y programas de televisión como “Masterchef celebrity” 2022, donde siempre destacó por su creatividad y estilo.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿Qué dijeron las sobrinas de Héctor Terrones sobre su muerte?

El diseñador de las estrellas, Héctor Terrones, vivió sus últimas semanas de vida en circunstancias complicadas, según revelaron sus sobrinas. Hace aproximadamente un mes y medio, Terrones sufrió un accidente que lo dejó paralítico de la cadera para abajo, por lo que decidió ingresar a una casa de asistencia.

“Fue una muerte por causas naturales, nadie lo esperaba, no teníamos idea de que esto iba a pasar y pues es algo que nos cayó de sorpresa a toda la familia”, mencionaron Samantha y Jocelyn, sobrinas del diseñador a “Sale el sol”.

¿Qué accidente sufrió Héctor Terrones antes de su infarto que lo dejó paralítico?

Las sobrinas no precisaron el tipo de accidente que sufrió Héctor Terrones, pero sí explicaron que afectó su columna vertebral, al punto de que necesitó apoyo en una casa de asistencia. Cabe destacar que no aclararon si las secuelas de su tío eran temporales o permanentes.

“Él tuvo un accidente en la columna vertebral que lo dejó paralizado de la cadera para abajo, alrededor de hace un mes y medio”, revelaron.

Revelan que Héctor Terrones estaba viviendo en una casa de reposo. / Facebook: Héctor Terrones

¿Familia de Héctor Terrones lo abandonó en una casa de asistencia?

Las sobrinas de Héctor Terrones aclararon que la familia no lo abandonó, sino que fue él quien tomó la decisión de mudarse a la casa de asistencia, porque era vecino de este lugar y confiaba en su personal.

“Tomó la decisión, él conocía el lugar, porque fue vecino y siempre recibía apoyo de la casa”, revelaron sus sobrinas.

“Al estar en el hospital, él decidió, porque necesitaba ayuda. Uno no tiene los medios necesarios para ayudarlo, era una persona muy alta y necesitaba más de una persona para ayudarlo a trasladarse y por eso se tomó la decisión de apoyarlo en irse a este lugar”, finalizaron.

A pesar de las colaboraciones que hizo con varias celebridades, “Sale el sol” reveló que solo Alma Cero y Martha Cristana asistieron a su funeral.

Sobrinas de Héctor Terrones revelan que le pasó antes de su infarto fulminante. / Captura de pantalla

¿Quién fue Héctor Terrones y a qué artistas vistió?

Héctor Terrones fundó su marca HECTOR TERRONES en 1995, especializada en alta costura, vestidos de novia, XV años y diseños teatrales, con influencias barrocas, victorianas y mexicanas.

Fue el único diseñador mexicano en presentar una colección en el Museo del Louvre en París (2008).

Vistió a Alma Cero, Cecilia Galliano, Regina Orozco, Lucía Méndez, Itatí Cantoral, Martha Cristiana, entre otras.

Se desempeñó como docente en la Universidad Jannette Klein, donde también estudió diseño de moda.

Héctor Terrones colaboró con programas de teleivisión como “Hoy”, “Vida TV”, “Cuéntamelo ya!”, “La casa de los famosos México”, “Venga la alegría”, “Sale el sol”.

En 2007, fue contratado por Mattel para diseñar una colección inspirada en Barbie, presentada durante la primera edición de Fashion Week México,

