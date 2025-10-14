Muere acompañante de Edgar Molina, diseñador asesinado tras un ataque en plena calle

Durante la noche del sábado 11 de octubre, el diseñador de modas Edgar Molina perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado mientras transitaba en su camioneta por la colonia El Progreso, en el municipio de Moroleón, Guanajuato. Al lugar arribaron autoridades locales, quienes encontraron dos cuerpos dentro del vehículo: el del diseñador y el de una mujer que aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital cercano.

Edgar Molina / Facebook

¿Quién era Verónica García de Alba la mujer que acompañaba al diseñador Edgar Molina?

La mujer que acompañaba al diseñador Edgar Molina fue identificada como Verónica García de Alba, quien se encontraba en estado crítico tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en el abdomen. Lamentablemente, el pasado domigo 12 de octubre murió en el hospital. La noticia fue difundida en redes sociales, en las que se expresó pesar por la pérdida.

Verónica García de Alba se desempeñaba como directora general de nivel básico y medio superior en el Instituto de Ciencias Metropolitano, una escuela privada fundada por su familia. Durante su trayectoria, los alumnos la conocían cariñosamente como “profe Vero”, y su partida ha generado profunda consternación entre docentes, estudiantes y exalumnos, quienes recordaron su compromiso con la educación y el bienestar estudiantil.

Además de su labor educativa, García de Alba estaba vinculada con distintos proyectos culturales y sociales dentro de Moroleón, lo que la hacía una figura reconocida en la comunidad. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente qué tipo de relación mantenían Verónica y Edgar.

Verónica García / Especial

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra Edgar Molina y Verónica García de Alba?

Según los reportes el ataque se registró en la intersección de las calles Veracruz y Tlaxcala, en la colonia El progreso.



A las 19:30 horas se recibieron reportes de detonaciones en la zona, colonia El Progreso.

Elementos policiales llegaron al sitio y localizaron una camioneta Toyota (gris) detenida en la vía pública; dentro estaba el diseñador sin vida, mientras una mujer que lo acompañaba presentaba heridas.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la caída de Molina en el lugar. La acompañante fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por elementos locales y estatales, y la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de casquillos y registro de indicios para seguir pistas de los agresores.

Diversos medios reportaron que las autoridades de Moroleón iniciaron de inmediato una carpeta de investigación para dar con el o los responsables del ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha proporcionado información sobre posibles motivos del crimen.

Auto de Edgar Molina / Captura de pantalla

¿Quién era Edgar Molina el diseñador asesinado en Guanajuato?

Edgar Molina fue un destacado diseñador de modas originario de Moroleón, Guanajuato, reconocido por su talento en la alta costura y su compromiso con la cultura local. Su trabajo se caracterizaba por el uso de textiles tradicionales del Bajío mexicano, fusionando técnicas artesanales con diseños contemporáneos.

En los últimos años, Molina logró reconocimiento público por vestir figuras reconocidas. No se ha confirmado públicamente su edad ni detalles íntimos de su vida personal, aunque medios han señalado que tenía pareja identificada como Ángel Rams, quien externó en redes su dolor tras su muerte.

