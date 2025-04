Mijares desmiente retiro: Lanza colaboración para el día de las madres y agradece a fans VIDEO

Hace una semana Mijares encendió las alarmas con un misterioso comunicado que dio a entender a que podría tomar una pausa de los escenarios, pues ''quería descansar’’. Sin embargo, pronto calmó un poco las aguas al anunciar que se trataba más bien de una sorpresa especial para el día de las madres que recién ha revelado.

El cantante que participa con amigos como Yuri y Emmanuel y su exesposa Lucero y su hija Lucero Mijares en Juego de voces 2025, publicó en su Instagram un video en el que lanzaba de manera oficial una colaboración especial con una reconocida marca para una dinámica del día de las madres. Pero, ¿qué más dijo sobre los rumores de su retiro? ¿Lo contempla al menos? ¡Te contamos!

¿Mijares se retira? Su polémico comunicado

La semana pasada el intérprete de ‘Para amarnos más’ publicó un enigmático y alarmante comunicado a través de sus redes sociales, en el cual agradeció el apoyo brindado por el público a lo largo de sus casi 40 años de trayectoria:

“A todos ustedes, que han sido mi inspiración durante tantos años, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento. La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas”, expresó el cantante.

No obstante, dicho comunicado terminaría con una sentencia que preocupó a sus seguidores, pues el exesposo de Lucero expresó que se tomaría un tiempo para descansar:

“Sin embargo. Hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre”, dijo en el comunicado.

En ese momento Mijares no entró en más detalles. Se limitó a decir que en próximos días daría más información, mientras tanto sus fans ya se preparaban para el anuncio de al menos una pausa temporal en los escenarios.

En redes se podía leer:



“No sé qué está pasando y estoy preocupada, pero aquí estamos”

“¿Se va del programa?”

“Aquí te estaremos esperando”

“Ojalá no sea que se retira de la música”

“Te amamos, Mijares”

“Mi amor, precioso, lo único que importa es que tú estés bien”

Mijares no se retira: lanza colaboración para el día de las madres

Luego del revuelo que Mijares provocó con su misterioso comunicado, el cantante compartió un video este lunes en el que explicó un poco más lo que quiso decir con ese comunicado. Retomó el argumento sobre su trayectoria de más de 40 años que tanto le ha dado. Sin embargo con los conciertos y giras ''todo se vuelve cansado, por lo que necesita un tiempo libre’’.

Enseguida, el intérprete agregó: ''Y después me di cuenta que no sólo yo necesito un tiempo libre. También se lo merecen todas las mamás del país’’. El padre de Lucero Mijares prosiguió revelando que había contactado a sus amigos de una reconocida marca de pollo frito ''para que le dieran a un grupo de mamás un fin de semana con sabor a tiempo libre”, y que tengan la oportunidad de conocerlo ahí, concluyó el cantante.

Se trata pues de una colaboración entre Mijares y una importante cadena de pollo frito en la que, además de ser la imagen de dicha marca, también cantará el tema promocional para el 10 de mayo, habiendo grabado incluso un videoclip y comercial semanas atrás, algo que pocas veces acepta el artista pero por el concepto parece haber funcionado bien.

Mijares habla sobre los rumores de su retiro

Además de dicho video, el cantante de ‘No hace falta’ aclaró de manera directa en redes todo el asunto:

Je, je, yo no dije que me retiraba, sino que me iba a tomar unos días tranquilito, porque va haber una sorpresa, nos vamos a tomar unos días no de dejar de cantar sino que es un dinámica con las mamás y se salió poquito de contexto, mis cuates’’. Mijares

De igual forma expresó el agradecimiento a todos aquellos que se preocuparon por él: ''Les agradezco muchísimo a toda la gente que se preocupó o que entendió por dónde va la cosa. Eso habla del cariño del público que como siempre he dicho no hay forma de cómo agradecerles que estén pendientes de lo que haces, pero no, dejar de chambea, no’’.

Mijares, quien se encuentra en plena emisión de ‘Juego de Voces 2025', junto a otras estrellas como Emmanuel, Lucero, o su hija Lucero Mijares, asguró que todavía tiene mucho que dar, pues se encuentra muy bien: ''he salido a cantar operado de las cervicales, del corazón, de las rodillas, con prótesis, mientras puedas, la gente entenderá que cantes sentado, pero no, de salud muy bien’’.