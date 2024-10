Día mundial del cáncer de Mama: Marta Guzmán revela cómo acompañar a quien lo padece

Este sábado 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, una fecha dedicada a sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna y el tratamiento adecuado para mejorar las tasas de supervivencia ante esta enfermedad.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, aunque también afecta a hombres. Cada año se diagnostican alrededor de 2,3 millones de nuevos casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El diagnóstico temprano, a través de autoexploraciones y mamografías, es fundamental para detectar la enfermedad en fases tempranas. “El diagnóstico precoz puede salvar vidas”, subraya la OMS, y para muchos pacientes como Marta Guzmán, la detección temprana y el acompañamiento adecuado han sido claves para sobrellevar el proceso.

Marta Guzmán continúa en tratamiento contra el cáncer

En agosto de este año, en TVNotas platicamos con Marta Guzmán, quien ha cumplido casi tres años libre de cáncer de mama. Sin embargo, la conductora sigue en tratamiento para evitar que la enfermedad vuelva.

“El cáncer que me dio tenía receptores hormonales. Debo seguir un tratamiento para suprimir las hormonas y evitar que regrese. Así lo he estado haciendo”, compartió Marta.

La conductora también señaló que, a raíz de la muerte de su amiga Verónica Toussaint, comenzó a prestar más atención a su salud. “Cuando escuchamos cáncer de mama, tenemos que poner atención y hacernos estudios. Eso puede hacer la diferencia. Hacerlo cada seis meses o cada año, mínimo”, recomendó.

Además, Marta nos habló sobre el tratamiento que sigue actualmente: “Ahora tengo que tomar todos los días una pastilla para suprimir las hormonas y evitar que el cáncer regrese. Lo tengo que hacer durante cinco u ocho años, dependiendo de mi evolución. Ya llevo casi tres... A lo mejor me harán una terapia switch con la que me cambiarán el medicamento. O podrían recomendarme quitarme los ovarios para no producir hormonas. Voy a acatar lo que digan mis doctores, aunque no urge esa cirugía”, explicó.

Marta Guzmán habla de cómo acompañar a alguien con cáncer de mama

Con motivo de la conmemoración de esta fecha, Marta Guzmán compartió su experiencia en una entrevista reciente en el programa Sale el sol. Durante su intervención, Guzmán habló sobre el impacto emocional del cáncer y la importancia del acompañamiento por parte de familiares y amigos.

“Hace tres años también se me detectó el cáncer, pero sigo en tratamiento”, relató Marta, enfatizando que la lucha contra el cáncer no se detiene con el diagnóstico o el tratamiento inicial. “Es importante también decir eso, y fíjense que el mejor tratamiento y siempre la mejor medicina es estar bien, aunque de salud la estés pasando muy mal”, afirmó, haciendo referencia a la fortaleza emocional que se requiere para enfrentar la enfermedad.

Para Marta, el apoyo emocional que recibió de su entorno fue fundamental para sobrellevar la enfermedad: “El acompañamiento es muy importante”, explicó, mencionando que tanto su hermana como su pareja estuvieron a su lado durante todo el proceso.

Guzmán subrayó que, aunque los pacientes atraviesan momentos difíciles, es igualmente importante atender las necesidades emocionales de quienes están cerca de ellos: “A ellos no les preguntan cómo están y la están pasando mal”.

Esta falta de atención hacia los cuidadores puede añadir una carga emocional extra. Marta instó a las personas a buscar momentos de distracción: “Yo les decía, platíquenme… distraiganme”, comentó, subrayando que la comunicación abierta fue clave para su bienestar emocional.

El impacto físico y emocional del tratamiento

Además de los desafíos emocionales, Marta también compartió detalles sobre los efectos secundarios de su tratamiento.

“Depende del tipo de tumor que tengas, en mi caso, mi tumor tenía receptores hormonales”, explicó. Debido a esto, su tratamiento implicó la supresión hormonal, lo que la llevó a experimentar síntomas similares a la menopausia: “Estoy tomando un medicamento para que mis hormonas estén muy bajas... porque tus hormonas tienen que estar tranquilas”.

Marta también habló sobre los cambios físicos que sufrió, mencionando que incluso sus hijos llegaron a bromear sobre su pérdida de cabello. “Mis hijos estaban apanicados, pero luego ya decían ‘hijos de su pelona’ y ponían mis pelucas, hasta que boté mi peluca”, comentó con una sonrisa. Aceptar los cambios físicos, aunque difíciles, fue parte de su proceso de sanación.

Uno de los aspectos que Marta Guzmán destacó fue la importancia de mantener una actitud positiva, incluso en los momentos más oscuros: “El humor negro que me cargo me ayudó muchísimo, siempre lo he dicho”, reveló.

Para ella, el sentido del humor fue una herramienta esencial para sobrellevar los momentos difíciles, aunque admitió que también hubo espacio para las lágrimas y el enojo: “En esos momentos obviamente lloré mucho, me enojé también, pero mi risa… yo la necesitaba más que nunca”.

Marta cerró su reflexión con un mensaje alentador, subrayando la importancia de la autoexploración desde edades tempranas: “El cáncer no le importa cuántos años tienes, y a partir de los 25 años ya podrías empezar a chequearte”. Además, enfatizó la importancia de escuchar al cuerpo y acudir al médico ante cualquier anomalía, incluso si parece insignificante: “Mi bolita se sentía acostada, pero no tanto”.

