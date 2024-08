Marta Guzmán no baja la guardia contra el cáncer: “no me da miedo ningún tipo de cirugía”

La conductora Marta Guzmán (51 años) cumplió casi 3 años de estar libre de cáncer de mama. Continúa en tratamiento para evitar que vuelva. Platicamos con ella y esto nos reveló:

“El cáncer que me dio tenía receptores hormonales. Debo tener un tratamiento para suprimir hormonas y evitar que regrese. Así lo he estado haciendo”. Marta Guzmán

La conductora señaló que, a raíz de lo ocurrido a su amiga Verónica Toussaint, ella tuvo que poner más atención a su salud. “Cuando escuchamos cáncer de mama tenemos que parar la oreja y hacernos estudios. Eso puede hacer la diferencia. Hacerlo cada seis meses o cada año, mínimo”.

Marta Guzmán “Comencé mi tratamiento sin cáncer. Los doctores me quitaron un tumor y dos ganglios que salieron negativos. Gracias al estudio llamado oncotype me quitaron todo”.

Además, nos platicó acerca del tratamiento que sigue actualmente:

“Ahora tengo que tomar todos los días una pastilla para suprimir las hormonas y evitar que regrese el cáncer. Lo tengo que hacer durante 5 u 8 años dependiendo de mi evolución. Ya llevo casi 3... A lo mejor me harán una terapia switch con la que me cambiarán el medicamento. O recomendarán quitarme los ovarios para no producir hormonas. Voy a acatar lo que digan mis doctores, aunque no urge esa cirugía”.

Marta comentó que no le da miedo someterse a una operación. “Siempre voy de la mano de mis doctoras, aunque no me da miedo ningún tipo de cirugía”.

Está en constante revisión. “Cada año me hago el estudio PET (tomografía por emisión de positrones/prueba de medicina nuclear), que es un escaneo. Tengo antecedentes de cáncer de colon. Ahí sale todo”.

“De repente me doblo, lloro, me enojo, pero mi humor negro me ayuda a salir adelante. No me he deprimido y espero seguir limpia como hasta ahora”. Marta Guzmán

Marta Guzmán fue diagnosticada con cáncer de mama en 2021

En 2021 le detectaron cáncer de mama y se sometió a quimios y radios y ahora está libre de esta enfermedad.

Está en un tratamiento de una pastilla al día con la que buscan suprimir todas las hormonas que pudieran causarle cáncer.

Se puede detectar con la autoexploración o tomografías. Las causas pueden ser hereditarias u hormonales.

