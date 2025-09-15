Dalilah Polanco propina a Abelito tremendo golpe en La casa de los famosos y todo quedó en video, ¿expulsada?

En La casa de los famosos México se registró un incidente protagonizado por Dalilah Polanco y Abelito que ya circula en redes sociales. El hecho ocurrió mientras Abelito revisaba ropa para la gala justo detrás de la puerta, cuando de pronto salió volando sobre la maleta que estaba en el suelo. ¿El motivo? ¡Porque Dalilah le dio un portazo! ¿Lo hizo al propósito? Aquí te contamos todo.

Abelito en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué pasó exactamente entre Dalilah Polanco y Abelito en La casa de los famosos México?

Lo que ocurrió en el almacén, fue un accidente. Se trató de un momento cotidiano que terminó convirtiéndose en viral. De acuerdo con las imágenes transmitidas en el 24/7, Abelito estaba agachado revisando y sacando ropa para la gala de eliminación de La casa de los famosos México. Mientras jalaba una maleta, concentrado en su tarea, Dalilah Polanco abrió la puerta con fuerza para entrar al cuarto.

El movimiento provocó que la puerta empujara por el tra*e..ro a Abelito y se desequilibró por completo. En cuestión de segundos, el participante cayó de boca directamente sobre la maleta que manipulaba. La escena generó sorpresa inmediata y unos segundos de tensión, seguidos de risas por parte de Dalilah Polanco. Aunque el golpe lució aparatoso en pantalla, en las tomas posteriores se pudo observar que Abelito no presentó lesiones de gravedad. De hecho, después del incidente se levantó y continuó con sus actividades, lo que tranquilizó a los seguidores del reality.

¿Cómo reaccionaron los demás habitantes de la casa de los famosos México ante la caída de Abelito y qué consecuencias tuvo?

El incidente tuvo lugar en el almacén, un espacio un poco más cerrado de la casa, por lo que ningún otro participante presenció la caída de Abelito. Tras el golpe, Dalilah Polanco fue la única presente en el lugar. En las imágenes se observa cómo, al percatarse de lo ocurrido, primero se ríe por lo inesperado del accidente, y después se acerca a Abelito para sobarle la espalda y ofrecerle disculpas por lo sucedido.

Aunque la escena fue breve, Dalilah mostró preocupación inmediata por el bienestar de Abelito.

Este momento quedó registrado como un accidente menor dentro del reality que en redes arrancó varias risas en la audiencia que escribió comentarios con emojis de carcajadas.

Caída de Abelito dentro de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué la caída de Abelito dentro del almacén de La casa de los famosos México causó tanto revuelo en internet?

El accidente entre Dalilah Polanco y Abelito rápidamente se volvió viral en redes sociales, no solo por lo inesperado de la caída, sino también por el humor involuntario que generó. Usuarios en plataformas como Instagram, TikTok y X no tardaron en compartir el clip, acompañándolo de comentarios y memes que reflejan cómo un momento cotidiano dentro de la realidad puede convertirse en tendencia.

Los seguidores no dejaron pasar la oportunidad de reaccionar con diversión. Por ejemplo, los usuarios comentaron:



“No he parado de reírme, todo feliz y cantando y ¡pum! al piso jajajaja”,

“Esto fue tipo doña Florinda y el Chavo jajaja”.

“Abelito después de la caída: ¿en qué te ayudó?”

La combinación de sorpresa y humor hizo que el clip se compartiera de inmediato, internautas usaron referencias de series animadas, y comparaciones con el Chavo del 8.

