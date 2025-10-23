¿Cristian Castro ya no se casa con Mariela Sánchez? Recibe propuesta de matrimonio de otra en pleno show ¿aceptó?

Cristian Castro volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus declaraciones desopilantes ni por su amor por “hacer nada”, sino por un momento inesperado que vivió en pleno concierto. El cantante mexicano, que se encuentra recorriendo Latinoamérica con su “Hits Tour 2025”, recibió una propuesta de matrimonio en Guayaquil, Ecuador… ¡y dijo que sí! Pero ¿y su novia?

Cristian Castro y Mariela Sánchez

¿Cristian Castro aceptó casarse con una fan en Ecuador durante su gira “Hits tour 2025”? Así fue la propuesta viral en pleno show

Durante su presentación en la explanada ‘El Dorado’, Cristian pidió a la organización que permitiera al público acercarse al escenario. “¿Por qué están tan lejos? Deberíamos estar más juntitos”, reclamó, provocando que los fans rompieran la seguridad para estar cerca de su ídolo.

Pero lo más impactante ocurrió cuando la agrupación ecuatoriana ‘La Chicha Power’ tocaba y una fan levantó una pancarta pidiéndole matrimonio. Cristian la invitó a subir al escenario, ella se arrodilló con un anillo y él respondió: “Sí, lo acepto…”. El público estalló en gritos y ovaciones.

Aunque bromeó diciendo: “Te besaría si no tuviera novia. ¿Aceptas la poligamia?”, el momento quedó grabado como uno de los más virales del año. “Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos, ¿qué te parece?”, añadió entre risas, antes de continuar con su repertorio de éxitos como ‘Azul’, ‘No podrás’ y ‘Vuélveme a querer’.

💍😂 ¡Qué momento! Una fan le pidió casamiento a Cristian Castro en pleno concierto en Guayaquil durante su #HitsTour2025… y su respuesta dejó a todos riendo y comentando sin parar. #CristianCastro #Viral #Ecuador #casamiento #concierto pic.twitter.com/WMEMphBZKo — Minuto YA ! (@MinutoYa) October 20, 2025

¿Quién es la fan que le pidió matrimonio a Cristian Castro en pleno concierto?

La protagonista de esta historia es Lorgia Coello, una ecuatoriana de 45 años que planeó todo con anticipación. En entrevista con el medio El Universo, reveló que es fan de Cristian desde los 12 años y que ha asistido a todos sus conciertos en Ecuador.

Lorgia Coello, fan de Cristian Castro “Ya había planificado venir a pedirle matrimonio. Le traje el anillo, no sabía la medida pero le quedó perfecto. Vine con mi mamá, mi sobrina y mi mejor amiga. Lo planifiqué desde que supe que venía a Ecuador”

Lorgia confesó que aún no puede creer lo que vivió: “Fue una emoción tremenda, aún me siento en las nubes. Esta es la segunda ocasión que puedo estar así de cerca. Él es un hombre muy humilde”, agregó.

Aunque todo parece una escena de película, lo cierto es que Cristian Castro aceptó la propuesta en tono de broma, pero con cariño y cercanía hacia sus fans, demostrando una vez más su espontaneidad y sentido del humor.

¿Cristian Castro canceló su boda con Mariela Sánchez tras aceptar propuesta de matrimonio de una fan?

La propuesta en Ecuador llega justo cuando el romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez atraviesa una etapa de incertidumbre. Hace unos meses, el cantante había confirmado que planeaba casarse en 2026, incluso mencionó que deseaba hacerlo el 2 de febrero por su gusto por el número dos.

“Lo estamos posponiendo para el dos de febrero, que a mí me gusta mucho el número dos. Entonces, pues somos una pareja y todo tiene que ser de a dos”, declaró en el programa argentino Secretos Verdaderos.

Mariela también había revelado que Verónica Castro, madre del cantante, les compró los anillos: “Tenemos que ir a buscarlos”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el programa “Infama”, Cristian sorprendió al decir que ya no quiere casarse. “No, la verdad no, porque como que se echa a perder todo. No funciona bien. Me funciona el noviazgo, luego me caso y chao”, confesó.

Sus palabras generaron confusión, ya que contrastan con sus declaraciones anteriores. Mariela, por su parte, reaccionó con calma: “No, la verdad no, porque los dos ya nos hemos casado, los dos tenemos hijos. Ahora estamos disfrutando, hace mucho que andamos de viaje”.

Actualmente, la pareja sigue junta, aunque han dejado claro que no tienen planes concretos de boda por el momento.