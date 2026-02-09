Ricardo Casares revive el día que casi muere en ‘Venga la alegría’ y destapa las secuelas de su infarto

Ricardo Casares reveló uno de los momentos mas duros de su vida en “Venga la alegría": el infarto que sufrió en febrero de 2024 mientras se encontraba trabajando en el programa.

El conductor relató cómo aquella emergencia lo tomó por sorpresa, lo llevó a terapia intensiva y transformó por completo su rutina, su salud y su manera de ver la vida.

Ricardo Casares, habló del susto que alarmó a sus compañeros del programa, los gastos médicos y la importancia de atender las señales del cuerpo antes de que sea demasiado tarde.

Ricardo Casares / Instagram

¿Cómo recordó Ricardo Casares el infarto que casi le cuesta la vida?

“Como muchos saben en febrero del 2024, como ustedes saben me dio un infarto. Una emergencia, estábamos aquí, de pronto sentí un golpe durísimo en el pecho y después me estaba retorciendo de dolor. La producción se puso las pilas y me llevaron al doctor y me pudieron salvar la vida. Eso lo sabe mucha gente, pero hay muchas cosas que la gente no sabe y se los quiero compartir”, contó Ricardo Casares.

“Fue una semana en el hospital, 4 días en terapia intensiva, afortunadamente tengo un seguro de gastos médicos, porque si no saliendo te da otro tras ver la cuenta, sin lugar a dudas, 1 millón de pesos. Les cuento esto porque a nadie le da un infarto hasta que le da, porque una semana antes vinieron especialistas cardiólogos a Venga la alegría y dijeron cosas que me sonaban y me dijeron ‘vente al consultorio’, está aquí a tres cuadras y aquí don tarado no fui”.

Ricardo Casares / Instagram

¿Cuánto paga Ricardo Casares en medicinas tras su infarto?

Ricardo Casares reconoció que esa experiencia le dejó una fuerte lección sobre prevención y cuidados cardiacos. También destacó los avances médicos, pero advirtió que las enfermedades del corazón siguen siendo una de las principales causas de muerte.

“La medicina cardiaca tiene enormes ventajas, lamentablemente los infartos es de lo que más muere la gente. Yo hoy en día no me puedo quejar, tengo salud, tengo una renta 10, 11 mil pesos de medicamentos, tres veces al año me tengo que hacer estudios que no son nada agradables y tengo que hacer ejercicio permanente. Usted que nos ve también debe hacer ejercicio, checarse, hay que aprender a comer”.

Papá de Ricardo Casares habla de su estado de salud / Instagram

¿Qué dijo Ricardo Casares sobre cómo cambió su vida tras sufrir un infarto en 2024?

Además, Ricardo Casares habló de los cambios que ha tenido que hacer en su día a día, incluso en situaciones cotidianas, como privarse de alimentos que no son saludables.

“Yo tengo una vida que insisto no me quejo, pero les pongo un ejemplo, ayer mi tía llegó y me dijo prueba esto, era un dip con tocino, yo no puedo comer eso...Hay cosas difíciles, llenar mi pastillero me choca porque es un recordatorio de que me pasó algo muy feo y me gastó 11 mil pesos en puros medicamentos, afortunadamente tengo un trabajo que me da la posibilidad de pagar eso”.

Finalmente, el conductor lanzó un mensaje directo al público para crear conciencia.

“Si ya les dio un infarto, busque el tema de la rehabilitación cardíaca y segundo hágase estudios y análisis para ver cómo está su corazón porque es lamentablemente lo que más quita vidas en el mundo. Cuide su corazón y no le dé ese susto a su familia, porque sí los asusté no se hagan”, finalizó.

