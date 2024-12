Mauricio Mancera revela con qué conductor de ‘Venga la alegría’ no volvería a trabajar

Mauricio Mancera, actual conductor de ‘Enamorándonos’, ha sido una figura importante en la historia de ‘Venga la alegría’, participando en sus primeras etapas junto a nombres como Fernando del Solar, Ana la Salvia, Sergio Sepúlveda y Ana María Alvarado. A lo largo de su carrera, también ha compartido pantalla con figuras como Tania Rincón, Tabata Jalil y Mauricio Barcelata, entre otros.

A pesar de haber trabajado con muchos talentos del matutino, Mancera no dudó en señalar que hay alguien con quien preferiría no volver a colaborar. Durante su entrevista en el podcast ‘El papishou’ de Roberto Carlo, el conductor habló sin rodeos sobre su experiencia en el programa y mencionó a un compañero con el que, según él, no tendría otra oportunidad de trabajo.

Mauricio Mancera confiesa con quién de ‘Venga la alegría’ no volvería a trabajar

Mancera aclaró que, en general, ha mantenido buenas relaciones con sus compañeros de trabajo en diferentes proyectos, pero recordó a un conductor de Venga la alegría con el que nunca hizo “clic”.

“O sea, no hay alguien que yo diga ‘vuelvo a trabajar con esta persona’, pero hay personas con las que igual preferiría no trabajar. Me explico, por ejemplo, con Efraín Barrera, estuvo mucho tiempo como locutor de radio y estuvo mucho tiempo en Venga la alegría. La neta, nunca hicimos clic”. Mauricio Mancera

Aunque Mancera no sabe si el sentimiento era mutuo, no dudó en contar que la presencia de Barrera le resultaba molesta, incluso en los camerinos:

“Sergio y yo siempre compartíamos camerino, que en los camerinos llegas un minuto y yo no podía con él (Efraín Barrera) ahí. Me molestaba su presencia, un día supe que no íbamos a hacer amigos”, relató. Mauricio Mancera

Mauricio Macera confiesa por qué no soportaba a este conductor de VLA

El conductor aprovechó para contar una anécdota que subraya su desacuerdo con Barrera, relacionado con una conversación sobre la película ‘Rudo y cursi’, en la que actúa Diego Luna y Gael García.

“Yo siempre defiendo que la gente sostenga sus posturas. No tenemos que opinar lo mismo, pero soy muy abierto. Un día, cuando salió Rudo y cursi, estábamos en el desayunador y él decía ‘se me hizo malísima y Diego Luna es lo peor que ha hecho’.

Luego llega Sergio Sepúlveda diciendo:

‘¿Ya vieron Rudo y cursi?’ y dice ‘Increíble película, qué bien lo hace Diego Luna’. Y cómo Sergio, que era productor asociado y jefe, Efraín de ‘sí, yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho Diego’, hace 5 minutos había dicho que era su peor actuación. Ese tipo de cosas, bye... toma una postura y sosténla, pero eso de huevos tibios no”. Mauricio Mancera

Mauricio Mancera está muy feliz en ‘Enamorándonos’

A pesar de este incidente, Mancera reconoció que sus primeros años en Venga la alegría fueron algunas de sus mejores etapas, aunque ahora prefiere otros formatos. “Cuando yo trabajé prefería Venga la alegría, pero de los formatos prefiero Enamorándonos. Hace mucho me ofrecieron un matutino, pero dije: ‘Ay, no tengo la fortuna de levantarme tarde, ahorita que puedo despertar a las 10, no me hagan despertarme antes’”, confesó entre risas.

