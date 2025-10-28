Mauricio Castillo destapa fuertes ataques de Manola Diez y asegura que ella ¡necesita terapia!
Tras años de trabajar juntos, Mauricio Castillo destapó cómo se ponía en 'Otro rollo' Manola Diez, actual participante de La granja VIP. ¡Te contamos este martes de TVNotas!
Mauricio Castillo, quien fue compañero de Manola Díez en el programa Otro rollo, reaccionó ante los pleitos que ha protagonizado la conductora en La granja VIP. El actor afirma que ella necesita terapia.
En el reality, Manola Díez ha tenido problemas con compañeros como Carolina Ross, Omahi, La Bea y Sandra Itzel. Ante esto, Mauricio consideró: “Eso le pasa cuando está encerrada en un lugar como La granja VIP”.
¿Qué dice Mauricio Castillo de los ataques de ira de Manola Díez?
Sin embargo, al comentarle que los ataques de ira de Manola Díez no solo se dan cuando está encerrada, sino que también hace unos meses le dio una bofetada a la actriz Anyolina Broy en una discusión que tuvieron cuando ambas trabajaban en el formato teatro en breve, fue contundente: “Entonces tiene un problema que debe resolver, pero lo tiene que resolver ella. La que necesita terapia es ella entonces, pero que lo resuelva”.
De acuerdo con Mauricio, Manola siempre se ha comportado de esa manera: “Desde que la conozco es así. A mucha gente le extraña, porque igual y no la conocía, pero si regresan a ver el Big brother de hace 20 años, fue exactamente lo mismo. Sin embargo, nunca fue así con nosotros”.
¿Cómo era Manola Díez cuando trabajaba junto a Mauricio Castillo en Otro rollo?
Nos reveló algo que sucedía cuando trabajaron juntos en Otro rollo: “Cuando se ponía como se pone, la hacíamos a un ladito y le decíamos: ‘Espérate ahí tantito mientras nosotros seguimos’”.
Desconoce por qué no llamaron a Manola Díez, actual participante de La granja VIP 2025, para la gira que harán los exintegrantes de Otro rollo: “No sé por qué no le hablaron, como yo no produzco. Hace mucho que no la veo. Nos dejamos de ver desde que terminó Otro rollo. Me la encontré de casualidad un día comiendo en Televisa. La saludé brevemente y ya. Ella tiene su vida y yo la mía”.
¿Mauricio Castillo entraría a un reality show de encierro?
Recordemos que en 2004, Mauricio Castillo participó en Big brother VIP 3 capítulo 2, sin embargo, ahora asegura que no volvería a entrar a un reality así. “Nunca. Si de por sí tengo problemas con mi salud mental, ¿creen que voy a entrar a una casa así? Jamás lo haría”.
Actualmente, Mauricio se encuentra mucho mejor después de que el año pasado fuera internado en una clínica de rehabilitación por sus problemas con el alcohol, que casi le cuestan la vida. “Volví a nacer. Tengo 1 año y 3 meses con mi nueva vida. Estoy encantado. Mucho más productivo que antes. Me siento en paz conmigo mismo, con mi familia. Soy más tolerante y tengo mejor salud mental y física”.
El actor aún va a terapia. “De hecho, AA (Alcohólicos Anónimos) nunca acaba. Voy cada vez que puedo. Mientras más vayas, es mucho mejor. Puedes ir a cualquier lado de la República mexicana, entras, participas, escuchas y sigues el proceso de rehabilitación”.
Lleva muy bien el día a día y reconoce que estar activo es primordial para la rehabilitación. “En esos temas de adicciones, 24 horas es lo que marca la regla que te permite que puedas volver a comenzar. Para evitar recaer es importante estar ocupado. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Los que tenemos trabajo debemos ser muy disciplinados en lo que hacemos”.
Finalmente, compartió que no se ha tenido que alejar de amistades por esta situación. “He ido a reuniones donde se bebe enfrente de mí y no tengo ningún problema con eso. Sigo teniendo amigos que son adictos y eso no me afecta. La relación con mi familia ha mejorado mucho”.
