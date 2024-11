Mauricio Castillo revela entre lágrimas que casi muere, VIDEO

Mauricio Castillo, reconocido conductor y productor de televisión, ha abierto su corazón en una entrevista reciente, revelando que estuvo al borde de la muerte a causa de su adicción al alcohol.

El exdirector de escena del popular programa Me caigo de risa y exconductor de Las rapiditas en Multimedios confesó haber atravesado uno de los momentos más oscuros de su vida debido a su consumo excesivo de alcohol, lo que lo llevó a perder oportunidades laborales y a generar conflictos con su familia.

Mauricio Castillo ingresó a una clínica de rehabilitación

A principios de agosto, comenzaron a circular rumores sobre la salida de Mauricio Castillo de varios proyectos televisivos, incluyendo Me caigo de risa en Televisa y su programa en Multimedios, Las rapiditas. Las especulaciones apuntaban a que la razón detrás de su alejamiento era su dependencia al alcohol, algo que también había afectado su vida personal.

En una entrevista reciente, el conductor rompió el silencio y confirmó que, impulsado por su familia y amigos, había decidido ingresar a una clínica de rehabilitación: “Completamente cierto… Me encuentro muy bien en proceso de recuperación como es, como son estos asuntos”, afirmó Castillo. Reconoció que el primer paso fue aceptar su problema y el segundo, pedir ayuda, algo por lo que agradece profundamente a su familia, amigos y colegas.

Una fuente cercana a la producción de Me caigo de risa había explicado previamente a TVNotas la magnitud del problema: “El gran problema es que es alcohólico. Bebe todos los días. Al principio se controlaba y tomaba cuando habíamos terminado de grabar, pero en esta última temporada esto se agravó. Llegaba borracho a las 9 de la mañana… Imagínate cómo estaba el asunto”.

El alcohol casi le cuesta la vida a Mauricio Castillo

En una sincera conversación con Yordi Rosado, con quien trabajó en el icónico programa Otro rollo, Mauricio Castillo confesó haber tocado fondo a tal grado que en varias ocasiones estuvo a punto de morir debido a su estado de ebriedad.

Durante la entrevista, relató uno de los episodios más críticos que vivió: “Voy a decir algo muy fuerte que es consecuencia de esta historia. Videgaray una vez dijo... ‘cuando tú eres adicto y te juntas con la gente que no te hace bien, se intensifica tu adicción’. Eso me pasó a mí con Miembros al aire”.

Castillo explicó que no se trata de culpar a nadie por su situación, sino de reconocer que el problema de la adicción venía desde hace mucho tiempo: “El problema es cómo lo controlas o cómo lo manifiestas y qué consecuencias trae”. Lamentablemente, para él las consecuencias fueron graves, tanto en su vida personal como profesional.

Uno de los momentos más difíciles que recuerda fue cuando sus vecinos lo encontraron golpeado y tirado en la calle, sin que él recordara lo ocurrido: “Estaba inconsciente, fue mi primer fondo… dos días después, me fui a comer, Isaac Salame me vio y me dijo ‘Mauricio no está bien’. Estaba a punto de subirme a mi moto, me iba a dar en la madre, me salvaron la vida”.

La familia, su principal apoyo durante la recuperación

Castillo reveló que su familia fue la que más sufrió durante su adicción. Recordó episodios dolorosos en los que sus hijos tuvieron que intervenir: “Hubo varios eventos donde me tuvieron que ir a recoger, un día me quedé encerrado tres días en la oficina, tomándome y consumiendo co...na y mis hijos me fueron a recoger”.

Aunque aclaró que no desarrolló una dependencia severa a la co...na, su adicción al alcohol fue constante y destructiva: “Estaba grabando la décima temporada de Me caigo de risa y estaba yo consumiendo diario, desde la mañana… no consumía c.0ca, era solo alcohol. Yo fui, sigo siendo un alcohólico”.

A pesar de los graves riesgos que corría, Mauricio no pidió ayuda de inmediato. Fue hasta días después de uno de estos episodios que decidió acudir a su expareja, Mariza, para pedirle auxilio: “Le hablé a Mariza, le dije ‘ven por mí, ya no puedo’”. Su expareja ya tenía todo preparado para llevarlo a una clínica de rehabilitación: “Me fue a recoger a la casa y me dijo ‘vas a entrar a una clínica, ya está todo arreglado’”.

El proceso de rehabilitación y la esperanza de un futuro mejor para Mauricio Castillo

Mauricio Castillo aceptó el tratamiento de inmediato y entró en la clínica para comenzar su proceso de rehabilitación, un camino que describió como duro pero necesario.

Mauricio Castillo “Llegué manejando a la clínica, me sentí muy bien, pero muy raro... Primero es un examen médico de salud, un examen psicométrico, de orina, te platican de las circunstancias. No estás en contra de tu voluntad, te puedes salir el día que quieras”.

Aunque su proceso de recuperación continúa, Castillo es consciente de que el daño que causó a su cuerpo es irreversible: “Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central, el comportamiento te cambia. Esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol, no te puedes contener, te va a llevar al mismo punto”.

Mauricio Castillo espera que su historia sirva como advertencia para otras personas que enfrentan problemas similares y asegura que seguirá trabajando en su recuperación para, eventualmente, retomar su vida profesional y personal de manera plena.