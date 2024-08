Mauricio Castillo, tras despido de ‘Me caigo de risa’, entra a rehabilitación

Hace una semana trascendió en redes y medios la noticia de que Mauricio Castillo había sido corrido del programa ‘Me caigo de risa’, del que era director de escena.

Lo anterior, debido a problemas con algunos de sus compañeros. Esto también provocó que lo despidieran del programa que tenía en Multimedios, ‘Las rapiditas’, por su indisciplina. Nos dimos a la tarea de investigar y una persona de la producción del programa de Faisy nos dijo:

“El gran problema es que es 4lcoh0lic0. Bebe todos los días. Al principio se controlaba y tomaba cuando habíamos terminado de grabar, pero en esta última temporada esto se agravó. Llegaba b0rr4cho ¡a las 9 de la mañana! Imagínate cómo estaba el asunto. Varias veces el productor Lalo Suárez le llamó la atención y decía que iba a cambiar, pero al segundo día empezaba otra vez. Dicen que metía bebida a la empresa, pero eso no me consta”. Persona cercana a Mauricio Castillo

Mauricio Castillo / Redes sociales e IG: @lalosuarez

¿Por qué Mauricio Castillo tiene problemas con la bebida?

Preguntamos a qué se debía ese problema con la bebida: “Desde mi punto de vista, Mau atraviesa por una depresión muy fuerte. Marissa, su esposa, lo dejó hace como un año por lo mismo. Ya no aguantaba su manera de beber. Que llegara todas las noches cayéndose de b0rr4ch0 y, sobre todo, exponiéndose él y a su familia. Varias veces los vecinos avisaron que su marido estaba dormido en el coche. Ella decidió correrlo de la casa y eso le pegó mucho”.

“También le afectó que su pasión por pintar y ser reconocido en ese mundo del arte no está dando. Es un hobbie que lo apasiona, pero es uno caro. Aunque vende los cuadros, no puede vivir de eso. Por eso seguía trabajando en la televisión, porque de pintor no la arma”, dijo.

Mauricio Castillo / Redes sociales e IG: @lalosuarez

El productor Lalo Suárez intentó ayudar a Mauricio Castillo

“Lalo Suárez es uno de sus mejores amigos, pero le comentó que ya no podía seguir pasando estas faltas. Aunque le dolió, el productor le tuvo que decir que se fuera, porque su estancia en el foro incomodaba. Eso de que a fuerza quería con Gaby Platas no lo creo. Son muy amigos y ella no ha compartido mucho al respecto. Nos enteramos de que en su otro programa, el que hace en Multimedios, también lo corrieron porque en muchas emisiones el público notó su estado y lo hicieron saber. Además varias veces no llegó”, señaló.

Mauricio Castillo / Redes sociales e IG: @lalosuarez

¿Cómo se encuentra Mauricio Castillo actualmente?

Le preguntamos con quién vive Mauricio: “Cuando su mujer lo corrió de la casa rentó por la zona de Coyoacán para estar ‘cerca’ de sus hijos que ya son adultos. Aunque la relación con su mujer está en pausa, él busca a sus hijos y ellos también. Sin embargo, están del lado de su mamá y no se ven frecuentemente”.

Al preguntarle si Mauricio tiene conciencia de su mal, esto respondió: “Siempre dijo que lo controlaba. Que podía con esto, pero no. Lo bueno es que ahora está cuidado, en buenas manos y le echa ganas. Desde hace una semana está internado en un centro especializado contra las 4dicc¡0nes. No sé cuánto tiempo estará allá. Esperamos que sea por su bien”.

“Lo llevó Marissa con ayuda de sus hijos. Tomaron la decisión de internarlo porque, aunque no estén juntos, les sigue importando. ¡Es su papá! No sé dónde está, pero no en la CDMX. No puede tener contacto con nadie en al menos 2 semanas. Su internamiento durará entre 1 mes y mes y medio. Espero que pueda entender que el vicio es malo, porque ve, lo perdió todo: familia y trabajo”, concluyó.

Dato importante: El 4lcoh0lismo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad incurable, progresiva y mortal.

