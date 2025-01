Mauricio Castillo revela cómo se dio cuenta que tocó fondo: “Tres días encerrado, bebiendo, solo”

Mauricio Castillo ha enfrentado momentos completamente difíciles por su dependencia a la bebida, lo cual lo ha llevado a perder oportunidades laborales, tal como su trabajo como conductor con ‘La familia disfuncional’ en ‘Me caigo de risa’.

En TVNotas te contamos que una persona cercana a la producción de dicho programa señaló el problema de Mauricio como “grave”, dado que se la pasaba bajo los efectos de la bebida todos los días.

“El gran problema es que es alcohólico. Bebe todos los días. Al principio se controlaba y tomaba cuando habíamos terminado de grabar, pero en esta última temporada esto se agravó. Llegaba borracho a las 9 de la mañana… Imagínate cómo estaba el asunto”. Fuente TVNotas

Mauricio Castillo ingresó a rehabilitación por su adicción a la bebida

Poco después, Mauricio confirmó que se sometió a rehabilitación para tratar esta situación. Desde entonces ha abierto su corazón con el público. Por esta razón, confesó que esta dependencia casi le cuesta la vida.

“Estaba inconsciente, fue mi primer fondo… Dos días después, me fui a comer. Isaac Salame me vio y me dijo: ‘Mauricio no está bien’. Estaba a punto de subirme a mi moto. Me iba a dar en la madre. Me salvaron la vida”. Mauricio Castillo

¿Qué dijo Mauricio Castillo sobre las consecuencias de su adicción?

En esta ocasión, el también comediante volvió a tocar el difícil tema que le ha aquejado los últimos meses. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’ reveló las fuertes consecuencias que le dejó depender del trago, tras tomar rehabilitación especializada para tratar el tema.

De principio, recordó cómo se dio cuenta de que tenía un problema. Aseguró que en una ocasión estuvo tres días tomando en su oficina. Eso no es todo. Una de las situaciones más fuertes fue que perdió varios trabajos por llegar en estado inconveniente.

“Yo fui alcohólico disfuncional durante muchos años. Nadie se daba cuenta... Sí, perdí trabajos. Incluso perdí oportunidades de trabajo por el problema. De Canal 6, tenía yo dos advertencias antes de la vencida, en donde llegué en estado inapropiado y el programa se hacía en vivo. Llegué borracho dos veces. En la primera no me dejaron salir. No podía ni hablar. Me castigaron y estaban en todo su derecho. Una semana sin ir y sin cobrar. En la segunda que pasó exactamente lo mismo y la tercera fue hace cuatro meses y me despidieron”. Mauricio Castillo

Agregó: “El problema es muy serio, muy serio desde hace un par de años, tres años para acá. Fue en donde sí hubo tres eventos muy fuertes en donde yo prometí a mis hijos que no iba a volver a tomar.(...) Tuvieron que ir por mí a mi oficina porque estuve encerrado tres días en mi oficina, yo solo, bebiendo y consumiendo. Fui a una reunión de una queridísima amiga, que era su cumpleaños. Mi querida Gina, y que perdí el conocimiento. No tengo recolección de cómo llegué a mi casa”.

¿Cuál fue la razón por la que Mauricio Castillo salió de ‘Miembros al aire’?

Finalmente, Castillo reveló la verdadera razón por la que salió de ‘Miembros al aire’. Subrayó que no tuvo nada que ver con su dependencia con el trago, sino que fue un cambio de plantilla del programa.

“La razón por la que salí de ‘Miembros al aire’ no fue por ese motivo (adicciones). Fue por una reestructuración que hicieron con el elenco. Entonces, si mi memoria no me falla, salimos Leo y yo (fuimos los que salimos). No fue nada con temas de labor o de adicción”, concluyó.

