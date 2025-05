Jonathan Islas enfrentó su alcoholismo gracias a la clínica de Julio César Chávez: “Estoy muy agradecido”

A principios de marzo, el actor Jonathan Islas (43 años) compartió un video en sus redes sociales donde aceptó que tenía un problema con la bebida y que tomaría cartas en el asunto. Días antes, su novia, Ferny Graciano (29), también subió un video en redes donde se les ve en una pelea. Ella lo acusó de violencia. Platicamos con la pareja. Nos confesaron que están sanando sus heridas y asisten con profesionales que los apoyan para esto. “Esta situación nos abrió los ojos para no llegar a una tragedia, a algo más grave”.

Jonathan Islas y Ferny tuvieron una pelea estando alcoholizados / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Jonathan Islas enfrentó al alcoholismo gracias a Julio César Chávez y su clínica?

Jonathan nos confesó que estuvo internado en la clínica de Julio César Chávez. “Estoy muy agradecido con él y su esposa, por ofrecerme a ir a la clínica y darme cuenta de las cosas que arrastraba desde pequeño. Esta carrera es muy difícil, con un entorno donde hay mucha fiesta, vicios. Ha sido muy solitaria, por el hecho de dejar a mi familia, a mis hermanas y no tener una pareja estable”.

“Para llegar a donde estoy, sacrifiqué muchas cosas. Competimos con la soledad y tenemos que poner la cara de que no pasa nada. Me di el tiempo y el momento de aceptar esta oportunidad para mí. Fui a sanar mis heridas de niño. A cerrar ciclos que no había cerrado. A entender procesos y a darme la oportunidad de reencontrarme con el Jonathan de hace 30 años”.

“Se me adelantaron cosas del proceso que dura de 3 a 6 meses. Conmigo trabajaron más rápido, porque yo decidí internarme. Fue algo intenso. Ahorita sigo trabajando por fuera. Lo que tenía que trabajar en 3 meses lo hice en 2 (marzo y abril)”.

“Había muchas cosas en mí que no había sanado. Muchos duelos sin cerrar. Muchas cosas a las que no les había puesto atención. Se llena el vasito, y ya sea por una mala copa o una caída, y con el impulso que vienes cargando, explotas. Pero aquí estamos, para que digan que de un error como seres humanos hicimos algo grande: Darnos tiempo como pareja y sanar”.

El proceso de Jonathan duró de 2 a 3 meses / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿La novia de Jonathan Islas, Ferny, también se rehabilitó?

Ferny nos reveló cómo vive este proceso de sanción que comenzó en conjunto con su pareja: “Se habló de muchas cosas que nunca dije. Yo también tengo mi proceso con el alcohol. Cuando me sienta lista, platicaré cómo lo llevo. Al final, hubo alcohol de por medio. Nunca lo personal había interferido con mi carrera. La regué al hacer ese live”.

“Ahorita trabajo en un EP para contar todo lo del proceso. Asisto a terapias y a retiros, que me han hecho darme cuenta de cosas. Más adelante contaré con más detalle”.

“Desde niña he chambeado. Mi problema viene de algo más profundo, que hay que sanar emocionalmente: La familia, el papá, la mamá. Cuando tomas alcohol, este saca lo que sientes en ese momento. Lo más probable, es que yo traía muchas cosas que no tienen nada que ver con Jonathan”.

“Ha sido un proceso largo, de 3 meses muy intensos y rudos para cada uno. Decidimos estar juntos antes, durante y después, para que esto funcione conmigo o con quien sea. Por eso es ir a terapia de pareja, hablar, trabajar en tu persona”.

Ferny Graciano / Redes sociales

Jonathan y Ferny siguieron juntos durante su sanación

Jonathan nos dijo que a pesar de las especulaciones: “Nunca estuvimos separado”. Ferny añadió: “Hemos aprendido mucho como pareja y como individuos. Cada uno ha vivido un proceso diferente para ser mejores”.

Jonathan: “Lo bonito de esto es cómo reaccionas a los errores que has tenido. Esto es un buen ejemplo de nuestro amor y respeto, y de darnos la oportunidad de sanar cosas cada uno por su lado”.

“Quisimos tomar acción por algo que puédenla llegar a pasar después. Evitar algo más grande. Hacernos responsables de lo que queremos en nuestras vidas. Esta situación nos abrió los ojos para no llegar a una tragedia”.

Ferny Graciano y Jonathan Islas pelea / Pixabay/redes sociales

¿Jonathan y Ferny se casarán y tendrán hijos?

Incluso nos confesaron que les gustaría formalizar su relación y hasta tener hijos. Jonathan comento: “Sí habrá boda. Yo sí quiero un hijo con Ferny. No tengo duda. Quiero que así sea.

La pareja nos contó que toda esta situación los unió más, a tal grado que hasta sacaron un sencillo juntos. Ferny: “Estamos muy contentos por esta colaboración. Lo habíamos prometido desde hace tiempo. Jonathan tiene su estilo propio y yo también. Hicimos una fusión de rock y pop muy padre en esta canción, ‘Llegaste’. Es para los enamorados. Logramos el objetivo de lo que queríamos decir. Ya está en todas las plataformas”, concluyeron.

Esta es la Trayectoria de Ferny:

Debutó en la serie La CQ, de Cartoon Network Latinoamérica, en el papel de ‘Dany’. Tiene un canal de YouTube en el que comparte el detrás de cámaras del programa, entrevistas y mucho más.

Trabajó en obras de teatro como: ‘La bella navidad, ‘Broadway para siempre’, ‘La bella durmiente’, ‘Las princesas monster’ y ‘Oz: El musical’.

En televisión ha trabajado en algunos unitarios como: ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Q-riosos’

Fue nominada como mejor nominada en los Kids Choice Awards México

En 2018 fue parte del reality Reto 4 elementos. En 2024 participó en ‘Los 50’, de Telemundo, en su segunda temporada.

Así ha sido la carrera de Jonathan Islas: