La Bea, participante de La granja VIP, se sincera sobre el desgarrador secreto de su infancia ¡Soltó lágrimas!

La Bea, participante de La granja VIP 2025, abrió un capítulo íntimo de su vida al compartir un secreto de su infancia que la marcó en aquel entonces. La creadora de contenido relató cómo ciertas experiencias tempranas influyeron en su manera de ser y en las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, ofreciendo al público una mirada más cercana a su historia personal.

La Bea relató cómo se sentía desplazada en la escuela y lo que hizo para sentirse aceptada. / Foto: FB/La Bea

¿Qué le pasó a la Bea, participante de La granja VIP, en su infancia?

Durante la dinámica de Corazón granjero en La granja VIP 2025, La Bea recordó momentos de su infancia que la marcaron. Entre lágrimas, habló de cómo solía sentirse desplazada y excluida en la escuela.

“Me hace recordar muchas veces a esa Bea chiquita que, aunque se peinara, siempre estaba bien greñuda, llena de tierra y lodo. Yo era esa niña en la escuela con la que nadie se quería juntar”, dijo la creadora de contenido.

Esto la llevó a buscar una forma de acercarse a los demás y la encontró al sacar dinero de la pollería de su familia y dárselo a los niños en el recreo para que estuvieran con ella.

“Me sentía desplazada, me sentía excluida y yo le agarraba dinero a mis papás, de la pollería, y le empecé a dar dinero a las niñas para que se juntaran conmigo”, comentó La Bea.

Agregó que “estaba muy contenta porque había conseguido tener amigos, y luego me cachan, fue cuando llegó mi mamá y me preguntó por qué lo había hecho y yo le platiqué que sentía feo que nadie se quisiera juntar conmigo, fue un momento muy significativo para mí ese acercamiento que tuve con ella”.

La influencer recordó a “esa Bea chiquita” que solo quería tener amigos y sentirse parte de algo. / Foto: FB/La Bea

¿Cómo fue la partida del papá de la Bea a Estados Unidos?

La Bea recordó la partida de su papá a Estados Unidos. Contó que, aunque a veces bromea diciendo que “se fue para cumplir el sueño de abandonar a su familia, pero en realidad se fue para darnos una vida mejor”, el que se fuera, la afectó.

“Él se fue cuando yo tenía 16 años y me acuerdo que lo acompañamos a la combi que salía por la colonia, nos abrazamos todos, dijo que iba a regresar y hasta la fecha no”, relató La Bea, recordando aquel último adiós.

La influencer también compartió cómo le gustaría reencontrarse con su padre si pudiera: “Si le tuviera enfrente, primero, me sentaría con él y le diría ‘Vamos, vamos a comernos un pollito y te platico cómo me ha ido, para que conozcas esta nueva versión de mí’. Me gustaría platicarle todo lo que he logrado en este tiempo”, explicó.

Con estas palabras, usuarios consideraron que la Bea mostró una faceta más personal de su historia familiar, revelando cómo ha enfrentado la ausencia de su padre y cómo espera compartirle los logros alcanzados hasta ahora.

¿Quién es la Bea, participante de La granja VIP 2025?

Tania González, mejor conocida como la Bea, es originaria del Estado de México y actualmente una de las participantes más comentadas de La granja VIP. Además, la creadora de contenido tiene una relación con Isra Punk.

Además de su participación en el reality, la Bea ha construido una carrera como creadora de contenido y standupera, destacándose por su participación en LOL: Last One Laughing, el programa de Eugenio Derbez. También ha llevado su comedia a importantes escenarios como el Teatro Metropólitan, donde ha logrado conectar con públicos muy diversos.

En entrevista con La caminera de Exa, la Bea habló sobre su formación profesional y cómo su carrera tomó un giro inesperado. “En el momento en el que vi que la comedia te dejaba más que la psicología, me empezó a ir chido en este medio de la risa y me gustó muchísimo más. Dije: ‘me está yendo bien, lo estoy haciendo chido, me están saliendo proyectos, mejor enfoquémonos a una cosa’”, compartió.

Sin embargo, la comediante dejó claro que su formación académica sigue siendo una herramienta valiosa en su carrera. “Obviamente no dejo de ser psicóloga porque soy comediante, no es algo que se quite, y se aprovecha incluso para improvisar, leer al público y conectar más”, explicó.

De esta manera, la Bea logró combinar su conocimiento en psicología con su pasión por el humor, encontrando en los escenarios un espacio donde puede explorar ambas facetas y seguir creciendo profesionalmente.

