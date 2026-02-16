Embarazo inesperado sacude “¿Apostarías por mí?” y provoca salida voluntaria que ¡cancela la eliminación!

La más reciente gala de ¿Apostarías por mí? terminó muy lejos de lo que el público esperaba. Cuando todo apuntaba a una eliminación cargada de tensión, una noticia inesperada reventó el foro y cambió por completo el rumbo del reality. Un anuncio personal, cargado de emoción, dejó en shock tanto a los participantes como a los conductores y provocó un efecto inmediato en la competencia.

¿Qué pasó realmente en la gala del 15 de febrero de “¿Apostarías por mí?”?

La eliminación de la semana parecía definida en “¿Apostarías por mí?”. El público esperaba escuchar el veredicto y las parejas nominadas, Brenda y Mario Bezares, y Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, ya estaban preparadas para lo peor. Pero, minutos antes de conocer los resultados, la gala dio un giro que dejó a todos con la boca abierta: una noticia personal detuvo la dinámica habitual y obligó a la producción a replantear por completo la noche

De acuerdo con la transmisión, fue en un enlace con los conductores Alejandra Espinoza y Alan Tacher cuando se abrió un espacio inesperado para un anuncio de Tiby Camacho y José Medina que nadie veía venir.

“Queremos ser nosotros los que salgamos en lugar de la eliminación de hoy”. Tiby Camacho

¿Por qué Tiby Camacho y José Medina decidieron abandonar el reality “¿Apostarías por mí?”?

La razón no fue una pelea ni una estrategia del reality ¿Apostarías por mí?, sino una noticia que nadie veía venir: Tiby Camacho está embarazada.

Tras confirmar el embarazo, la pareja tomó una decisión que, según explicaron, tenía como prioridad la salud del bebé. Tiby fue clara al expresar su postura frente a la presión emocional que implica un reality show.

“Queremos ser responsables, no correr riesgos e irnos para cuidar al bebé (...) Me siento bien porque ellos van a dar todo y nosotros los seguiremos viendo con una lucecita que está creciendo”. José Medina

Lejos de una eliminación polémica, la pareja se despidió con palabras que rápidamente circularon en redes:

“Nos vamos en grande. Nadie nos sacó. Entramos dos, salimos tres. Super agradecidos, no era el momento que estábamos esperando, pero pasó y la decisión de salir voluntariamente super contentos porque ahora hay que enfocarse en el bebé. Cuando haces las cosas correctas estás en paz contigo”.

¿Qué pasó con la eliminación en “¿Apostarías por mí?” y cuál fue el destino de las parejas nominadas?

La salida de Tiby Camacho y José Medina obligó a la producción de ¿Apostarías por mí? a tomar una decisión inmediata. Tras una breve deliberación, se aceptó la petición de la pareja.

El resultado fue contundente: la eliminación se canceló.

Esto benefició directamente a las parejas nominadas, entre ellas Mario Bezares y Brenda Bezares, así como Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, quienes continuarán una semana más dentro del reality.

¿Quiénes son Tiby Camacho y José Medina, la pareja que salió de “¿Apostarías por mí?”?

El anuncio en “¿Apostarías por mí?” también despertó curiosidad entre quienes no seguían de cerca la trayectoria de la pareja.

Tiby Camacho se ha consolidado como creadora de contenido en plataformas digitales. Su estilo gira en torno al lifestyle, donde comparte aspectos de su vida diaria, moda, bienestar y experiencias personales. Su presencia en redes la ha convertido en una figura reconocida dentro del entorno digital.

José Medina, en contraste, proyecta una imagen vinculada al deporte y la disciplina. Con antecedentes en el béisbol durante su juventud, actualmente se desempeña como entrenador deportivo y wellness coach, promoviendo hábitos saludables y estilo de vida activo.

Dentro del reality, ambos lograron conectar con la audiencia gracias a su dinámica como pareja y su narrativa dentro de la competencia. Ahora, su historia toma un rumbo completamente distinto.