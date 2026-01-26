Irene Icaza vivió momentos de terror en estética, fue por un retoque ¡y se quedó pelona! “Tengo quemada la cabeza”

Irene Icaza muestra resiliencia ante uno de los peores momentos de su vida. La influencer y exparticipante del reality Amor en el aire, de TV Azteca, sufrió un incidente al acudir a una estética donde, aparentemente por un mal uso del tratamiento, le destruyeron el cabello. Por este motivo se le alteró la dismorfia corporal, trastorno con el que fue diagnosticada hace años y, según nos dijo, ya tenía controlado.

¡Momento crítico! Irene Icaza habla del daño a su cabello y el golpe emocional que vivió. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Irene Icaza, actriz de Lo que la gente cuenta?

Irene Icaza narró lo que le pasó: “Sufro de depresión por este trastorno, en el que lo único que importa es cómo te percibes. Se me alteró la dismorfia al tope. Me dieron ataques de ansiedad, al grado de ir con mi psiquiatra”.

Nos narró lo ocurrido con su cabello: “En pocas palabras, me lo destrozaron. Hace poco, me puse en manos de profesionales y les pedí un tratamiento simple: Un retoque en mis raíces vírgenes. Quería un tono más oscuro para no maltratar más mi cabello”.

A pesar de haber ido a un lugar de prestigio, se percató de algunas señales de alerta. “Noté un poco de distracción por parte de las chicas que me atendieron. Me aplicaron el ‘empapelado’ y se tardaron casi 4 horas. Se me hizo extraño que tardaran tanto. Después, me di cuenta de que ninguna revisaba el proceso. Eran 2 chicas, o sea, 4 manos encima de mi cabeza”, a lo que agregó que “Mi cabello lo tenía en las manos. Era una pesadilla. Es terrible la sensación de quedarte pelona”.

Su pesadilla llegó al percatarse de que el cabello se le caía por mechones. “Al momento de lavarme el cabello, escuché que hablaban entre claves, porque se dieron cuenta de que me lo habían tronado. Se rompió la fibra. Al pasarme al espejo, me intentaron secar el cabello y descubrí que ya no lo tenía completo. Les reclamé. Cuando les pregunté: ‘¿Qué me pusieron?’, ellas respondieron: ‘No sé’”.

Irene Icaza denuncia daño en su cabello y revela cómo afectó su salud emocional. / Foto: Redes sociales

¿Irene Icaza actuará legalmente contra la estética que le destruyó su cabello?

Su cabello ha sido una de sus herramientas de trabajo y estuvo a punto de perder las esperanzas al verlo destrozado. “Me dio miedo llegar a una alopecia. Sentí ardor en la cabeza. Se me fue el oxígeno por un ataque de pánico. Mi cabello se puso tieso y me fui a urgencias. Me dieron ganas de raparme”.

Pese a lo que vivió, Irene explicó que esta afectación no será para siempre, pero eso sí, deberá seguir cuidados rigurosos para recuperar los 50 centímetros que tenía de cabello. “El dermatólogo me dijo que tengo un pequeño daño, pero rescatable. No perderé mi cabello para toda la vida. Solo que sí tengo quemada la cabeza. Hay una fractura capilar tremenda, rompimiento total de la fibra. Afortunadamente no afectó el folículo. Me mandó medicamentos para hacer crecer el cabello y engrosarlo, además de champú. Me quedó el cabello de 5 centímetros y debo esperar 3 años a que me vuelva a crecer”.

Icaza no quitará el dedo del renglón y, aunque no será fácil proceder legalmente, dará batalla. “Ya fui a Profeco y levanté mi denuncia. Me comentaron que, como instancia, no podían hacer nada por mí. Sobre todo, por no haber intercambio mercantil. O sea, no pagué. Sin embargo, estoy con un abogado civilista y él me está asesorando”.

Daños en el cabello de Irene Icaza. / Fotos: TVNotas

¿Quién es Irene Icaza, influencer con más de 10 años de trayectoria?

Como actriz, la hemos visto en el programa Lo que la gente cuenta (2005) y en la serie de Los reyes de oriente (2024).

En 2023 fue parte del reality Amor en el aire, de TV Azteca, conducido por Luz Elena González.

Actualmente se dedica al streaming y a grabar contenido para redes sociales.

Cuenta con 141 mil seguidores en Instagram y 533 mil en TikTok.

Irene Icaza mostró los daños en su cabello. / Foto: TVNotas

¿Qué es la dismorfia corporal?

Según Mayo Clinic, se considera un trastorno y una enfermedad mental, por la cual se perciben defectos en la apariencia o imagen corporal.

Puede ocasionar sufrimiento emocional, ansiedad y la sensación de compararse con los demás. Los medicamentos y la terapia cognitivoconductual ayudan a controlarla.

