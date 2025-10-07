Así fue la boda gótica de Matilda la muerta, hija de Mónica Garza ¿con cráneos y cuervos?

Cuando se trata de romper esquemas, Matilda Ávila Garza lo hace con estilo. La hija de la periodista Mónica Garza, mejor conocida en redes como Matilda la muerta, celebró su boda con el bajista Ricci Macciavelo en una ceremonia que combinó lo gótico con lo tradicional. ¿El resultado? Una escena digna de película: cráneos, cuervos, rosas negras y un vestido blanco firmado por Vera Wang.

¿Quién es Matilda Ávila Garza, la hija de Mónica Garza que sorprendió con su boda gótica?

Matilda Ávila Garza, hija de la reconocida periodista Mónica Garza, ha construido una identidad artística bajo el nombre Matilda, la Muerta, donde fusiona lo visual, lo musical y lo místico. Su estilo gótico no es solo una estética, sino una forma de vida que se refleja en sus obras, sus redes sociales y, ahora, en su boda.

La ceremonia fue compartida por ella misma en Instagram, donde sus seguidores celebraron cada detalle: desde los cráneos decorativos hasta el ramo de rosas negras y blancas. La elección del vestido blanco de Vera Wang fue una sorpresa, pues rompió con la expectativa de un atuendo completamente oscuro. Sin embargo, el contraste fue parte del encanto.

El novio, Ricci Macciavelo, bajista de la escena New Wave influenciada por el punk, lució un traje negro con un boutonnière en forma de cráneo y una rosa roja, en perfecta sintonía con el tocado de la novia. Los anillos fueron diseñados por artistas especializados en escultura, lo que añadió un toque artesanal y único a la ceremonia.

Cabe destacar que en la fotos que subió Matilda no se ve a su madre Mónica Garza, pero se sabe acepta muy bien el estilo de vida de su hija.

Matilda la muerta lució un vestido blanco de Vera Wang, contrastando con la estética gótica de su boda.

¿Cómo fue la espectacular decoración gótica en la boda de Matilda la Muerta, hija de Mónica Garza?

La ambientación fue una mezcla entre lo romántico y lo macabro. Cráneos, cuervos, calaveras y tonos oscuros dominaron el espacio, creando una atmósfera que reflejaba la esencia de Matilda. El ramo de la novia, según reportó la periodista Matilde Obregón, combinaba rosas negras y blancas, un guiño a la dualidad entre lo tradicional y lo alternativo.

Además, Matilda llevó en la mano derecha un anillo de zafiro que perteneció a su abuela, cumpliendo con la tradición de portar algo azul y algo prestado, símbolo de buena fortuna en el matrimonio. Este detalle íntimo y familiar contrastó con la estética gótica, demostrando que la ceremonia fue tan personal como simbólica.

Los invitados, cercanos a la pareja, compartieron momentos del evento en redes sociales, donde se destacó la autenticidad de la celebración. No hubo lujos exagerados ni protocolos rígidos, sino una expresión libre del amor entre dos personas que comparten una visión artística y alternativa del mundo.

Ricci Macciavelo llevó un boutonnière en forma de cráneo, en sintonía con el estilo gótico del evento.

¿Quién es Ricci Macciavelo, el músico y esposo de Matilda Ávila Garza?

Ricci Macciavelo es un músico, especialmente reconocido por tocar el bajo en una banda que pertenece al estilo New Wave, una vertiente del rock con influencias del punk un género que mezcla lo alternativo, lo melódico y lo estético rebelde.

Hasta ahora, no hay información pública que revele más detalles personales, como su nombre real, su trayectoria completa profesional como bandas anteriores, discografía o su biografía personal.

Sin embargo, la pareja ha compartido en redes su afinidad por lo gótico, lo místico y lo alternativo, por lo que esta boda fue el reflejo perfecto de su historia de amor.

¿A qué se dedica Matilda, la Muerta, la artista e hija de Mónica Garza que impuso su estilo gótico?

Actualmente, Matilda Ávila Garza, conocida en redes como Matilda, la Muerta, se dedica a varias actividades dentro del mundo del arte alternativo: