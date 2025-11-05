La granja VIP: Filtran a los posibles nominados de hoy, miércoles 5 de noviembre ¡Lolita y el Patrón en riesgo!

Mucho ha sucedido en ‘La granja VIP’ desde la eliminación de Omahi. Nuevas alianzas han surgido y la tensión entre algunos granjeros está llegando a un punto crítico. Todo esto puede ser clave para la cuarta ‘Asamblea’ del reality, en la que los participantes podrán nominar frente a frente y decir sus motivos por los que quieren que su compañero se vaya.

A pocas horas de que esto suceda, se han filtrado los nombres de los presuntos otros dos granjeros que acompañarán a Lolita Cortés y Alberto del Río ‘el Patrón’, quienes ya fueron nominados previamente en la placa.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en La granja VIP?

La salida de Omahi de ‘La granja VIP’, el pasado 2 de noviembre, dejó mucha polémica a su paso. Algunos esperaban que el expulsado de la noche fuera Eleazar Gómez. Muchos fans consideran que, a partir de esto, el actor está siendo más excluido por ciertos participantes como Kim Shantal y ‘la Bea’.

Asimismo, la nominación de Lolita Cortés como parte del ‘legado’ de Omahi’ causó mucha molestia en redes sociales, pues consideran que la llamada ‘Jueza de hierro’ es una de las que más trabaja dentro del reality. La misma Cortés también consideró que esto era algo injusto.

Durante el martes del duelo de nominación, Sergio Mayer Mori, al ser nuevamente ‘Capataz’, mandó a Alberto del Río ‘el Patrón’ y César Doroteo ‘Teo’ a que combatieran para determinar al segundo nomiando. El perdedor de la prueba fue el luchador, subiendo así a la placa.

Hace algunas horas, Alfredo Adame y ‘el Patrón’ protagonizaron una intensa pelea. Y es que Adame culpó a Manola Díez por haber tirado un recipiente lleno de maíz. El peleador defendió a Manola y afirmó que el verdadero culpable era el actor por dejar dicho recipiente donde no debía.

Esto provocó una pelea verbal en la que Alfredo le mencionó las acusaciones que enfrentó en el pasado por, supuestamente, agredir a una mujer. Ante esto, Alberto simplemente “le dio el avión”, provocando aún más tensión. El resto de los granjeros tuvo que intervenir para evitar que se agarraran a golpes.

Los usuarios creen que estas situaciones afectarán la próxima ‘Asamblea’. Algunos granjeros ya han comenzado a replantearse sus estrategias, por lo que podría haber un giro inesperado.

¿Quién acompañará a Lola Cortés y Alberto del Río ‘el Patrón’ en la placa de nominación en ‘La granja VIP’?

A través de redes sociales, los fans han especulado sobre quiénes presuntamente podrían ir a la placa de nominación junto a Lola Cortés y ‘el Patrón’. Aunque muchos nombres han sonado, la mayoría concuerda en que ellos también estarían en riesgo de salir:

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Cabe destacar que esto es solo mera especulación y los próximos nominados solo se darán a conocer hasta la ‘Asamblea’ de este 5 de noviembre. El evento comienza a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, aplicación en la que también se puede ver el famoso 24/7.

Recordemos que Sergio Mayer Mori no puede ser nominado por ser capataz. Asimismo, el jueves 6 de noviembre se hará la prueba de salvación, en la que un nominado podrá salir de la placa e intercambiar a un nominado por un granjero para que este lo sustituya.

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!

Hasta el momento, estos han sido los eliminados del reality:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

En tanto que los que aún quedan en competencia son:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal La Bea Lolita Cortés Fabiola Campomanes César Doroteo ‘Teo’ Lis Vega Alberto del Río ‘el Patrón’ Manola Díez Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia Eleazar Gómez

El cuarto eliminado del show se dará a conocer el próximo 9 de noviembre, durante la gala de eliminación. Comenzará a las 8 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+.

