¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 4 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

Ayer, 4 de noviembre, La granja VIP definió al capataz de la cuarta semana del programa. Tras la eliminación de Omahi del reality, dejó como ‘legado’ la nominación de Lolita Cortés, quien luchará por la permanencia en la competencia. El día de hoy, alguien se unirá a Cortés dentro de la placa, ¿quién fue?

Quiénes fueron nominados en La granja VIP hoy 29 de octubre. / Redes sociales

¿Quién es el nuevo capataz de la cuarta semana de La granja VIP 2025?

La competencia para definir al capataz de La granja VIP se realizó el lunes 3 de noviembre a las 9:00 p.m., dentro de la cual, enfrentó a cuatro celebridades para poder alzarse con el título en esta semana.

Los participantes Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y César Doroteo se enfrentaron en una prueba que consistía en girar un costal suspendido sobre una viga. Al concluir, debían abrirlo y colocar diversos objetos en una báscula hasta alcanzar el peso objetivo de siete kilos, junto con el maíz.

Tras completar la dinámica, Sergio Mayer Mori resultó vencedor, convirtiéndose así en el nuevo capataz de la semana.

Además, se dio a conocer el legado de Omahi, el último eliminado del reality: decidió dejar como primera nominada de la semana a Lola Cortés .

Sergio Mayer Mori, La granja VIP / TV Azteca

¿Cuáles son los beneficios del capataz en La granja VIP?

Desde el inicio de la temporada de La granja VIP 2025, se detallaron las recompensas que obtiene el participante que gana la prueba del capataz. Kristal Silva explicó que este rol se define mediante una competencia física, y quien resulta vencedor obtiene tres privilegios principales:



Tiene la autoridad para asignar las tareas a los demás granjeros.

Disfruta de una habitación privada con comodidades adicionales, como una tina de baño.

Gana inmunidad frente a las nominaciones de la semana.

Sin embargo, hay una restricción importante: el capataz no puede participar en “La asamblea”, el espacio donde los concursantes discuten, se organizan y comparten sus puntos de vista. Esta ausencia puede jugarle en contra, ya que le impide influir directamente en las decisiones colectivas.

¿Quién es el segundo eliminado de La granja VIP hoy martes 4 de noviembre?

Esta noche, en La granja VIP, Sergio Mayer Mori deberá enfrentar una de las decisiones más complicadas de la semana: elegir a uno de los peones (Lola Cortés, Lis Vega, Bea y Alberto del Río) para que compita en un duelo contra uno de los granjeros.

Hasta el momento, no ha habido algún comentario que pueda adelantar la “decisión” que tomará Sergio sobre el enfrentamiento. ¿Tomará su decisión por estrategia o por afinidad? Eso se revelará esta noche, en punto de las 9:00 PM en Azteca Uno y Disney+.

Ahora, Sergio Mayer Mori decidió que el duelo de este martes de 4 de noviembre, ‘el Patrón’ y César Doroteo se enfrentarán para definir al segundo nominado en La granja VIP.

La dinámica para definir al segundo nominado fue la siguiente:

Cada participante tenía una estación con cuatro huacales, en los que se hallaban verduras. Ambos tenían que clasificar las verduras en los huacales correspondientes, mientras hacían equilibrio para trasladarse a cada huacal.

Al final del juego, el ganador fue César Doroteo, por lo que el segundo nominado de la semana en La granja VIP es Alberto del Río ‘el Patrón’.

