¿Quién es el nuevo capataz y el primer nominado de La granja VIP 2025 hoy, lunes 3 de noviembre?

La competencia dentro de La granja VIP 2025 es cada vez más intensa. En esta cuarta semana, las tensiones, estrategias y conflictos entre los famosos participantes aumentan. Durante el episodio de hoy, 3 de noviembre, se revelará quién será el nuevo capataz. Por otro lado, después de varios días de labores en el campo, Omahi se despidió del programa como el tercer eliminado, aunque no sin recompensa: su poder especial podría cambiar el rumbo del juego. ¿Quién tomará el liderazgo esta semana?

¿Qué beneficios tiene el capataz en La granja VIP?

Los beneficios que recibe el participante ganador del desafío del capataz en La granja VIP 2025 fueron anunciados desde el inicio de la temporada, durante la llegada de los concursantes. Kristal Silva explicó que el capataz se elige a través de una competencia física, y quien logra imponerse obtiene tres ventajas principales:



Tiene el poder de asignar las tareas a sus compañeros.

Disfruta de una habitación privada con mayores comodidades, como una tina de baño.

Cuenta con inmunidad ante las nominaciones.

No obstante, existe una limitación importante: el capataz no puede participar en ‘La asamblea’, el espacio donde los granjeros debaten, se organizan y expresan sus opiniones. Esta exclusión puede resultar un inconveniente, ya que le impide influir directamente en las decisiones del grupo.

Tal vez te interese: Manola Díez ‘colapsa’ y pide perdón en ‘La granja VIP’ tras pelea por la taza de café, ¿qué pasó?

‘La Traición’ promete giros inesperados: nadie está a salvo en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Cómo se llevó a cabo la prueba para elegir a los finalistas para ser Capataz en La granja VIP?

El reto para definir a los finalistas del reto del capataz en La granja VIP hoy, 3 de noviembre, consistió en abrir una prensa girando repetidamente un volante para obtener un cofre el cual debían abrir con una de las llaves disponibles en sus estaciones. Tras superar esta primera fase, los concursantes avanzaron a una segunda en la que debían armar un rompecabezas con las piezas que encontraban dentro de una caja.

Se llevó a cabo la dinámica que, por regla de La granja VIP, los peones (Lola Cortés, Lis Vega, Bea y Alberto del Río) no pudieron participar. El resto de los granjeros compitieron divididos en dos equipos, resultando ganadores Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia en el primer grupo.

Finalmente, solo tres participantes lograron llegar a la tercera y última etapa, pero únicamente los dos granjeros que completaron el rompecabezas lograron tocar la campana, asegurando así su lugar en la prueba final por el título de Capataz.

Fue así que los participantes que resultaron ganadores y buscarán quedarse con el título de capataz son:



Kike Mayagoitia,

Sergio Mayer Mori,

César Doroteo ‘Teo’ y

Fabiola Campomanes

Lee: ¿La Bea se volvió “pick me girl” en ‘La granja VIP’? La acusan de “complacer a los hombres” tras pelea

¿Quién es el nuevo capataz de la cuarta semana de La granja VIP 2025?

La prueba para definir al capataz de La granja VIP se llevará a cabo este lunes 3 de noviembre en punto de las 9 de la noche y podrá seguirse en vivo por Azteca Uno y por streaming mediante Disney+.

Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y César Doroteo se batirán a duelo, ¿quién se quedó como el nuevo capataz?

Información en desarrollo...

Te puede interesar: Alberto ‘el Patrón’ rompió en llanto en la La granja VIP al reencontrarse con su esposa: ¿qué pasó?