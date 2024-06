Nicola Porcella, por malas amistades perdió todo y se mareó por la fama

El actor y conductor Nicola Porcela, de 36 años, señaló que ya aprendió su lección, ya que por la fama y el éxito aunado a las malas amistades se quedó sin dinero. Ahora ya aprendió la lección y es más cuidadoso en lo económico y con quien se junta.

Nicola señaló que gracias al reality de La casa de los famosos su carrera despuntó todavía más.

“Despegó más, pero uno debe seguir trabajando. Uno decide si quiere ser una estrella del momento o quieres ser una carrera. Tienes que hacer sacrificios o decir no a muchas cosas que te dan dinero fácil. Yo preferí hacer una carrera, pero todo me llegó muy rápido”.

MÉXICO, CDMX; 07 DE FEBRERO 2024.- PRESENTACION DEL PROGRAMA “QUE BUENA HORA” QUE SERA TRASMITIDO POR UNICABLE CON LA CONDUCCION DE MICHELLE VIETH, OMAR FIERRO Y NICOLA PORCELLA. FOTOS: FRANCISCO MANCERA / FRANCISCO MANCERA/TVNOTAS

Al preguntarle si es fácil marearse con la fama y el dinero, respondió:

Nicola Porcella “Ya me pasó una vez, cometí muchos errores. Me mareé, despegué los pies de la tierra. Se me juntaron muchos disque amigos que me llenaron la cabeza de humo que cuando cometes un error te dicen: ‘Eres Nicola. No pasa nada’. El resultado fue que perdí todo y los amigos ya no estuvieron a mi lado”.

El también conductor comentó que ahora tiene bien plantados los pies en la tierra para no cometer los mismos errores. “Muchas veces lloraba por lo que estaba sufriendo, yo sé que eran cuatro años pagando por lo mismo, pero me levanté. Ahora todo lo analizo con cabeza fría que me conviene y que no”.

Respecto a las críticas Porcella mencionó: “Hay veces que, si te duelen, pero también uno debe de ser fuerte y tomarlas de otra manera y reflexionar si haces bien o mal las cosas. En ocasiones lo que más te duele te hace ver la realidad”.

El presentador comentó sobre su participación en el papel de Mario en Aventurera, dijo: “Agradecido, feliz y comprometido para alcanzar tus metas. No quería hacer teatro, me daba miedo por la crítica, mucho miedo al qué dirán. Pero cuando me lo ofreció Juan Osorio, estudié de que se trataba todo esto y no dudé en aceptar porque es lo mejor para mi carrera”.