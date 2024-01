Coco Máxima tiene miedo de ser la siguiente trans sin vida; la activista Samantha era su amiga y la m4taron

Hace unas semanas Coco Máxima nos manifestaba su preocupación porque había recibido amenazas de mu3rte. Lo sentía como algo lejano. Hoy está aterrada ya que la muerte ha llegado a rodearla de una manera muy particular.

Recientemente fue reconocida por su dedicación y lucha en defensa y promoción de los derechos humanos de las poblaciones diversas. Este reconocimiento fue posible gracias a la doctora y activista trans, Samantha Fonseca, quien fue inesperadamente as3sinad4 el pasado 14 de enero.

De acuerdo con las autoridades, Fonseca fue víctima de un ataque premeditado tras visitar a su pareja en el Reclusorio sur. Saliendo de esta cárcel abordó un automóvil de una app de transporte y al llegar a un tope le disp4r4ron desde la banqueta.

Cuando Coco nos estaba expresando su admiración hacia Samantha Fonseca, TVNotas le dio la noticia del as3sin4to pues ella aún no estaba enterada.

Coco estalló en llanto y nos dijo: “No, no, no. Es terrible. Ayer hablé con ella. Me invitó a una movilización por la dignidad de las mujeres trans que era hoy (15 de enero) y la as3sin4n un día antes. No lo puedo creer. Ella hizo una gran labor. ¡Es la quinta as3sin4da en el año!”.

Coco Máxima teme por su vida; pide que le permitan terminar su telenovela para dejar un legado

Coco agregó que teme por su vida ahora que esto sucedió: “No sé cuánto tiempo más dure viva. Porque soy activista y ahora más con el personaje de la novela. Esto es una alerta. Quiero que toda mi comunidad esté alerta de no estar solas por la noche. No ir solas a ningún lado. Estamos en peligro. No puede ser posible lo que está sucediendo. Están mat4ndo a una persona por semana. Nos están exterminando. Están m4tando a las representantes a sangre fría en la calle. Eso es inhumano. No sé cuánto tiempo más esté viva yo”.

Coco Máxima está en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ y será pareja del personaje de Nicola Porcella / Redes sociales

Y nos compartió que desea que pueda terminar la telenovela de Televisa en la que participa, ante el terror que siente:

“Ambas estábamos tratando de hacer el cambio. De seguir luchando. Estoy muy preocupada. Tengo el corazón destrozado. Las representantes trans estamos en peligro. Temo por mi vida. Sólo espero que me dejen vivir para terminar la novela (El amor no tiene receta) y que ahí quede mi legado, pero necesito que pidan mucho por mí para lograrlo viva”.

