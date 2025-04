Marco Antonio Regil se quiebra al recordar cómo murió su mamá de Alzheimer: “Le dije todo está bien mamita”

Aunque hoy celebra una nueva etapa en su vida con una pareja tras 14 años de soltería, Marco Antonio Regil también ha compartido uno de los momentos más dolorosos que ha vivido: el deterioro y la despedida de su madre, Irma Sánchez Mayans, quien falleció en 2017 a causa del Alzheimer.

En una conversación íntima para el pódcast ‘Más allá del rosa’ con Jessica Fernández, el conductor reveló el profundo vínculo que tuvo con su mamá, una figura clave en su vida desde la infancia.

Marco Antonio Regil revela qué le atrae / Instagram: @marcoantonioregil

¿De qué murió la mamá de Marco Antonio Regil? Su historia con el Alzheimer

Esa conexión tan fuerte se fue viendo desdibujada con el avance de la enfermedad. Marco Antonio recuerda que, conforme la memoria de su madre se apagaba, comenzó a preguntarse si llegaría el día en que ella ya no lo reconociera.

Primero fueron sus tíos y familiares cercanos a quienes Irma dejó de identificar. Pero un día, durante una cena navideña, ocurrió lo que tanto temía: su madre dejó de verlo con la mirada que siempre le había dado sentido.

Marco Antonio Regil recuerda la dolorosa partida de su madre. / Captura de pantalla

“Estamos (en) una cena en Navidad, me acuerdo (…) todos ahí ja, ja, ja, y de repente me ve, y me voltea a ver (…) la forma que tu mamá te ve, hay una conexión muy especial, y te juro que me voltea a ver y me vio diferente por primera vez en mi vida y dije: ‘No me está viendo’, y luego lo sentí y dije: ‘En la madre, ya no sabe quién soy’”, relató.

“Siento que se me quedó viendo así, como con curiosidad; me dice: ‘¿Tú quién eres?’, y la mesa: ‘Irma, es tu hijo Marco’, entonces dice: ‘No, no, no, ¿tú quién eres?‘; ‘Soy Marco Antonio, soy tu hijo’. ‘Yo conozco a Marco Antonio; tú te pareces a Marco, ¿pero tú quién eres?, ¿eres amigo de él?’ (Y pensé) ‘Ya valió‘”. Marco Antonio Regil

“Sentí una soledad, un vacío horrible; dije: ‘Ya no me vio, no sabe quién soy’ (…) pierdes tu mamá porque se va tu mamá y se queda ese cuerpo, ese ser ahí, pero ya se va. Y así fue poco a poco hasta que de repente ya no me reconocía”, explicó sobre su sentir.

Marco Antonio Regil recuerda la dolorosa partida de su madre. / Captura de pantalla

¿Cómo se despidió Marco Antonio Regil de su mamá?

Con voz entrecortada y la mirada cargada de recuerdos, Marco Antonio Regil compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la despedida de su madre, doña Irma Sánchez.

La enfermedad había avanzado. En sus etapas finales, el deterioro se intensificó al punto de afectar funciones vitales como la deglución. Fue entonces cuando los médicos le dieron a Marco Antonio una de las noticias más duras-

Doña Irma se encontraba en una institución especializada para pacientes con Alzheimer. Allí, su salud se complicó aún más cuando, un alimento llegó a sus pulmones, provocándole una neumonía. Ese momento marcó el inicio del adiós. Entre lágrimas, Marco contó.

“Le pregunté al doctor cuándo la iban a dar de alta y me dijo: ‘Ya no la vamos a dar de alta, esto es el principio del final’... Me explicó que el cuerpo empieza a olvidar todo, incluso cómo comer”. Marco Antonio Regil

Pero lejos de rendirse ante el dolor, Marco Antonio optó por transformar la despedida en un homenaje lleno de amor. Reunió a familiares, amigos y seres queridos para celebrar la vida de su madre mientras aún podía percibir su presencia.

“La idea era hacerle un homenaje en vida. Venían mis primas, mis tíos, mis sobrinos. Hacíamos círculos de gratitud, le poníamos mantras, músicas bonitas... El cielito lindo era su mantra. Y ella, aunque ya no podía hablar, se movía, reaccionaba”. Marco Antonio Regil

Marco Antonio Regil recuerda la dolorosa partida de su madre. / Captura de pantalla

Durante días, Marco Antonio le hablaba al oído, despidiéndose en paz, agradecido por cada momento vivido. Le repetía que todo estaba bien, que no debía llevarse ninguna culpa, que se podía ir tranquila.

“Le dije: ‘Todo está bien, mamita, te puedes ir tranquila. No tienes nada de qué arrepentirte, no te lleves ninguna preocupación, hiciste lo mejor que pudiste. Gracias por todo lo que vivimos. Vete tranquila’” Marco Antonio Regil

Finalmente, el 15 de febrero de 2017, doña Irma partió, rodeada del amor que sembró en vida. Aunque el vacío fue inmenso, Marco Antonio encontró consuelo en saber que su madre se fue en paz, sin sufrimiento, y arropada por la gratitud de quienes más la amaron.

